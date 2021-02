Porsche po Audijevo, tudi nov mejnik? To je novi e-tron GT.

To je Audijeva športna električna petvratna limuzina, ki se lahko ponaša s skoraj 600-"konjskim" pogonom dveh elektromotorjev, prav tako pa tudi z 2,9-metra dolgo medosno razdaljo. Avtomobil je dolg skoraj pet metrov (4,99 m), širok je 1,96 metra in visok le 1,41 metra.

To je Audijeva športna električna petvratna limuzina, ki se lahko ponaša s skoraj 600-"konjskim" pogonom dveh elektromotorjev, prav tako pa tudi z 2,9-metra dolgo medosno razdaljo. Avtomobil je dolg skoraj pet metrov (4,99 m), širok je 1,96 metra in visok le 1,41 metra. Foto: Audi

"Avtomobil za kupce v srednjih letih, ki so tehnološko navdušeni, imajo visoke prihodke in si lahko privoščijo več avtomobilov," pri Audiju opisujejo svojo skoraj pet metrov dolgo električno limuzino, ki se ponaša z dvema motorjema, električnim "quattrom" in močjo skoraj 600 "konjev". Tehnološko je avtomobil podoben porscheju taycanu. V Nemčiji se bodo cene za avtomobil, ki bo na cesti prav gotovo ponudil veliko (skoraj neslišnih) užitkov, začele pri sto tisočakih.

Pred dobrimi 40 leti je Franz Wittmann z zmago na avstrijskem reliju Janner kot prvi oznanil potencial revolucije dinamičnih avtomobilov. Audi je razvil štirikolesni pogon quattro in ga vsaj v športne in dirkalne avtomobile umestil kot prvi. Pokazal je ves razpon take tehnologije, ki je danes skoraj že samoumevna. Štirideset let pozneje, ko je avtomobilska industrija pred novimi mejniki in razvoj celo bolj kot strojniki vodijo (elektro)inženirji, je tudi Audi moral izdelati nekaj novega.

Danes so uradno razkrili model e-tron GT in njegovo dodatno zmogljivejšo različico RS. To je visoko zmogljiv električni športni avtomobil, ki ima vgrajena dva elektromotorja, ponaša se s sistemsko močjo do 440 kilovatov (598 "konjev") in vozniku ponuja štirikolesni pogon. Namesto nekdanjega mehanskega prenosa sta danes v avtomobilu torej dva elektromotorja, in to je "quattro" nove dobe.

Brez dvoma bosta tekmeca tudi s porschejem taycanom

Prav zagotovo pa ta oblikovno vpadljiv avtomobil, ki bo brez dvoma na cesti ponudil tudi izjemno vozno dinamiko, vsaj za Audi ni tako revolucionaren kot izvirni quattro iz začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja. Novi e-tron GT je produkt Volkswagnovega koncerna in pravzaprav Audijeva izpeljanka tistega, kar Porsche ponuja z modelom taycan.

Že na prvi pogled sta si oba avtomobila tako oblikovno kot dimenzijsko podobna, to pa velja tudi za glavne tehnološke poudarke. Glede na to, da bo e-tron GT v Nemčiji stal 99.800 evrov, različica RS e-tron GT pa 138 tisočakov, si bosta nemara celo neposredna tekmeca.

Osnovna prostornina prtljažnika znaša 405 litrov, pod sprednjim pokrovom motorja je še dodatni 85-litrski prtljažnik. Foto: Audi

V notranjosti bosta serijsko vgrajena 12,3-zaslon digitalni merilniki in še 10,1-palčni zaslon na sredinski konzoli. Foto: Audi

Pospešek z mesta tudi s kratkotrajno močjo več kot 600 "konjev"

Glede na različico bo sistemska moč e-trona GT 350 ali 440 kilovatov (različica RS), torej 476 ali 598 "konjev". Količina navora znaša 630 ali 830 njutonmetrov. Pri štartnem programu bo za 2,5 sekunde mogoče izkoristiti celo moč 390 kilovatov (530 "konjev") oziroma 475 kilovatov (646 "konjev"). Do 100 kilometrov na uro bo avtomobil pospešil v 4,1 ali 3,1 sekunde, najvišja hitrost pa znašam 245 ali 255 kilometrov na uro.

e-tron GT RS e-tron GT moč motorja spredaj: 175 kW 175 kW moč motorja zadaj: 320 kW 335 kW sistemska moč: 350 kW 440 kW največji navor: 630 Nm 830 Nm zmogljivost baterije (neto): 85 kWh 85 kWh pospešek do 100 km/h: 4,1 s 3,3 s najvišja hitrost: 245 km/h 250 km/h

Velika baterija, zgleden doseg in "ultra" hitro polnjenje na za zdaj še redkih dovolj močnih polnilnicah

V dno avtomobila so pri Audiju vgradili litij-ionsko baterijo z uporabno (neto) kapaciteto 85 kilovatnih ur (kWh). S pomočjo 800-voltnega sistema bo tudi novi audi (enako kot taycan) omogočal polnjenje (enosmerni tok DC) z močjo vse do 270 kilovatov. Po standardu WLTP znaša doseg z enim polnjenjem do 488 kilometrov. Serijsko bodo v avtomobil vgradili toplotno črpalko in tudi sistem za predčasno segrevanje baterije pred načrtovanim polnjenjem.

Na klasičnih polnilnicah z izmeničnim tokom AC bo moč sprva znašala 11 kilovatov, pozneje pa bo mogoče dokupiti tudi 22-kilovatno nadgradnjo. Podobno je tudi pri taycanu.

Foto: Audi

E-tronu GT ni mogoče očitati dinamičnih linij. Strega je na primer 1,7 centimetra nižja kot v modelu A7 sportback. Količnik upora znaša 0,24. Foto: Audi

Elektronski "quattro" se bo vklopil petkrat hitreje od mehanskega

Sodeč po izkušnjah s taycanom, bo tudi audi e-tron GT na cesti ponudil veliko neposrednih užitkov. Serijsko bo opremljen zaporo zadnjega diferenciala, za doplačilo pa bo mogoče dobiti tudi tristopenjsko zračno vzmetenje (dvig in spust vozila za okrog dva centimetra) in tudi štirikolesno krmiljenje. Kolesa bodo na voljo v velikosti od 19 do 21 palcev.

Pogon bo sicer favoriziral prenos moči na sprednji kolesi, po potrebi – na primer v ovinkih ali na spolzki cesti – pa se bo moč prenašala tudi na zadnji kolesi. Ta dodatni prenos se zgodi približno petkrat hitreje kot ob mehanski povezavi pri klasičnem štirikolesnem pogonu quattro.

Audi tudi z laserskimi "dolgimi" žarometi

Del serijske opreme bodo matrični LED-žarometi, za doplačilo pa bo ob vklopu dolgega snopa cesto osvetlil tudi laser. Ta bo deloval od hitrosti 70 kilometrov, dolžino snopa klasičnih dolgih žarometov pa bo podvojil.

V notranjosti bosta serijsko vgrajena 12,3-zaslon digitalni merilniki in še 10,1-palčni zaslon na sredinski konzoli. Za doplačilo bo na voljo tudi prikazovalnik "head-up" na vetrobransko steklo.