Američan in Kitajec z rekordom, vsak s svoje strani stiskata Evropo

Wang Chuanfu, ustanovitelj in izvršni direktor družbe BYD. Foto: BYD Teslo je v avtomobilske višave spravil Elon Musk, pred tem ustanovitelj vizionarskih družb kot je bil PayPal, ki je leta 2008 tudi vozil teslo s produkcijsko številko 1. Na drugi strani je ustanovitelj kitajskega podjetja BYD Company veliko manj znani in razvpiti milijarder Wang Chuanfu.

Ko je bil otrok, so mu starši umrli in zanj so med odraščanjem skrbeli starejši brati in sestra. Nato je diplomiral, bil nekaj časa s strani vlade podprt raziskovalec, nato pa vstopil v zasebni sektor. Z bratom sta leta 1995 ustanovila podjetje BYD Company, ki je najprej prodrlo kot uspešen proizvajalec baterij za mobilne telefone. Podružnico BYD Auto za proizvodnjo avtomobilov sta v ustanovila pred 21 leti v zahodnokitajskem mestu Xi'an, ki ima več kot 13 milijonov prebivalcev. Tesla je najprej poslovala iz Kalifornije, zdaj ima podjetje svoj uradni sedež v teksaškem Austinu.

Foto: Gregor Pavšič

Po prenovi modela 3 pripravlja Tesla tudi prenovo modela Y. Foto: Gregor Pavšič

Včeraj je svoje rezultate za četrto četrtletje razkrila Tesla. V obdobju zadnjih treh mesecev so izdelali rekordnih 495 tisoč avtomobilov, največ do zdaj v enem četrtletju. Kupcem so jih dostavili 484 tisoč. V celotnem letu 2023 je tako Tesla skupno izdelala 1,85 milijona avtomobilov, naročnikom pa so jih dostavili 1,81 milijona. V primerjavi z letom 2022 se je proizvodnja povečala za 35 odstotkov, število dostavljenih avtomobilov pa celo za 38 odstotkov.

Pri Tesli so še najprej skrivnostni, koliko posameznih modelov izdelajo. Tako statistično navajajo skupni podatek za modela 3 in Y, ki predstavljata veliko večino skupne proizvodnje. Izdelali so jih natančno 1.775.159, ostalih Teslinih modelov (model S, model X in zdaj tudi cybertruck) pa 70.826. V avtomobilski industriji so še naprej edini, ki prodajne podatke dostavljajo tako nepregledno.

Model Y je ključen za preboj Tesle

Že iz statistike registracij v Evropi je sicer mogoče razbrati, da je daleč največji Teslin adut še naprej model Y. Pocenitev tega avtomobila pred enim letom je poskrbela za velik porast prodaje in januarja 2023 so se posledično tresli temelji avtomobilskega trga v Evropi.

Model Y se je zavihtel v sam vrh prodaje avtomobilov v Evropi (končal bo kot prvi ali v najslabšem primeru kot drugi, kar pa glede na Teslin rekord v zadnjem četrtletju ni ravno verjetno), enako je tudi v Sloveniji. Končni podatki še niso znani, a Tesla je v Sloveniji lani registrirala med 1.400 in 1.500 avtomobilov. Že samo modelov Y so registrirali vsaj med 900 in tisoč.

V Evropi je za BYD najmanjši model dolphin. Foto: BYD

Na Kitajskem pa seagull, ki sodi med ključne prodajne adute. Foto: BYD

BYD za Teslo zaostaja le malo, s prodajo vseh baterijskih vozil pa občutno spredaj

BYD v Evropi, kaj šele v Sloveniji, še ni tako uspešen. Prisotni so le na redkih evropskih trgih oziroma se za vstope nanje šele pripravljajo. Predpogoje imajo dobre, saj prodaja na domačem kitajskem trgu priča o zanimivih produktih. V Evropi poznamo modele atto 3, dolphin in zdaj tudi seal, na Kitajskem so veliko uspeha dosegli tudi z modelom seagull.

Največji kitajski proizvajalec avtomobilov je lani skupno prodal 3,02 milijona novih avtomobilov. V primerjavi z letom 2022 so prodajo povečali za skoraj 62 odstotkov (61,9 %). Skupna prodaja je torej še precej boljša kot pri Tesli, saj ima BYD v ponudbi tudi priključne hibride.

Na Kitajskem vsa baterijska vozila (tudi vodikov pogon) sodijo med tako imenovane “nove energijske avtomobile”. Izključno električnih avtomobilov je BYD lani prodal 1,6 milijona, kar pa je glede na osredotočenost zgolj na kitajski trg še vedno izjemno uspešen izkupiček, s katerim za veliko bolj globalno usmerjeno Teslo ne zaostajajo mnogo.

Na globalnem celotnem avtomobilskem trgu so tradicionalni proizvajalci še veliko uspešnejši. Toyota je lani kot največji proizvajalec avtomobilov na svetu predvidoma prodala okrog deset milijonov avtomobilov. Uradni izkupiček Japoncev še ni znan. Volkswagen je pred koncem leta napovedoval izkupiček med devet in 9,5 milijona prodanih avtomobilov. Toda trend je še posebej na Kitajskem močno usmerjen proti “novim energijskim vozilom”; ti zdaj predstavljajo dobro tretjino, okrog leta 2025 pa se bo njihov delež glede na več kot 70 milijard dolarjev obljubljenih davčnih olajšav - predvidoma že pomaknil prek meje 50 odstotkov.

Tesla je lani tudi v Sloveniji postavila svoj prodajni rekord. Foto: Gregor Pavšič

Vzporednice in razlike med Teslo in BYD

Med Teslo in BYD lahko vlečemo mnoge vzporednice. Oba proizvajalca sta še mlada - Tesla je začela električnega roadsterja prodajati leta 2008, BYD pa svoj prvi avtomobil leta 2005 - in zdaj usmerjena izključno v proizvodnjo baterijskih avtomobilov. Tesla je v Evropi že postavila tovarno v Berlinu, BYD jo bo gradil na Madžarskem.

Poleg napredne tehnologije in infozabavnih vmesnikov oba stavita tudi na stroškovno učinkovito proizvodnjo in s tem konkurenčne cene. Tesla jih dosega s premetenim novim načinom proizvodnje (gigacasting), BYD ima dobre nabavne cene kitajskih baterij.

Ključna razlika med Teslo in BYD je naslednja: Američani so na avtomobilski trg vstopili z večjimi in dražjimi avtomobili. Šele leta 2017 so na trg poslali prvi velikoserijski model 3. Ta je trenutno v Evropi s ceno dobrih 40 tisočakov njihov najcenejši model. Manjšega avtomobila Tesla še nima, ga pa konkretno napovedujejo in čakajo. BYD je nasprotno začel z masovno prodajo manjših in cenejših avtomobilov, ki so na Kitajskem še veliko cenejši kot v Evropi. BYD bo tako težko skokovito povečal prodajo, razen seveda s širitvijo na nove trge, Tesla pa bo lahko v drugi polovici desetletja z novim najmanjšim modelom imela velikega aduta za svojo rast.

Kakšne možnosti imata letos v Evropi?

Iz evropskega vidika bo v letu 2024 še najprej na cestah veliko več Teslinih avtomobilov. V drugi polovici leta predvidoma prihaja predvidoma prenovljeni model Y (podobne spremembe kot lani pri modelu 3), BYD pa svojo evropsko trgovsko mrežo v Evropi torej šele postavlja. Za zdaj še ni znano, kdo bo BYD pripeljal v Slovenijo. Ena izmed realnih možnosti je družba Wallis Auto, ki je partner BYD na Madžarskem in ki v Slovenijo že uvaža avtomobile znamke Opel. Pri Wallis Autu te možnosti še niso ne potrdili, niti je niso zavrnili. V naši soseski ima BYD že trgovsko mrežo tako v Italiji, Avstriji, kot torej tudi na Madžarskem. Navsezadnje pa bo tudi kitajska tovarna v Szegedu vsaj nekoliko bližje Sloveniji kot Teslina v Berlinu.