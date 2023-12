Ali je to najboljša ponudba za novi SUV?

Oglasno sporočilo

Vrhunski športni terenec škoda kodiaq z novim vrhunskim akcijskim paketom opreme sportline plus združuje vrhunsko športnost, atraktivnost in odličen pogonski sklop ter izjemno bogato opremo, ki je zares nepremagljiva in po ugodnejši ceni. Zagotovite si vrhunsko ponudbo za nepozabno vozniško doživetje z novim kodiaqom pri Porsche Inter Auto.

Foto: Porsche Inter Auto

Med športnimi terenci redko najdemo takega, ki združuje atraktivnost, zmogljivost, udobje in številne napredne funkcije tako izjemno kot škoda kodiaq sportline plus. Z novo akcijo, ki prinaša še privlačnejše ugodnosti, je ta izjemni SUV še bolj dosegljiv, kar pomeni, da je priložnost za vrhunski avtomobil zdaj bliže kot kdajkoli prej. Pohitite in izberite svoj kodiaq z nadgrajenim paketom opreme sportline plus (z najsodobnejšo bogato opremo), ponudba velja do razprodaje zalog.

Hkrati ob nakupu izkoristite tudi ugodno priložnost za nakup Škoda BON 3 % – v primeru financiranja in zavarovanja prek Porsche Finance Group Slovenia, ponudba velja le do razprodaje zalog.*

Preverite najboljšo ponudbo! Akcijska ponudba za škodo kodiaq sportline plus 1.5 TSI DSG 110 kW/150 KM s Škoda BON 3 %* financiranjem že od 33.109 evrov*

Vsa vozila lahko pred naročilom preizkusite na testni vožnji in si jih ogledate v njihovem salonu. Vozilo na fotografijah v salonu je opremljeno z dodatno opremo za doplačilo.

Škodo kodiaq lahko v tej ponudbi naročite in opremite popolnoma po vaših željah in okusu – izberite si dodatno opremo, barvo zunanjosti, platišča, oblazinjenje ter še veliko druge dodatne opreme. Izkoristite ugodno priložnost za nakup s Škoda BON 3 % – v primeru financiranja in zavarovanja prek Porsche Finance Group Slovenia, ponudba velja le do razprodaje zalog.

Novi škoda kodiaq sportline plus z vključeno opremo

Sportline plus z že vključeno akcijsko opremo:

vse iz paketa opreme sportline,

navigacijski sistem Amundsen,

sistem KESSY za zagon motorja,

odklepanje/zaklepanje vozila brez ključa,

dekorativni elementi v sijaj črni barvi,

FULL LED matrični žarometi,

ogrevani sprednji sedeži in volan ter

brezplačna kovinska barva.

Škoda kodiaq sportline plus akcijski cenik

Različica Menjalnik Moč kW (KM) Sportline plus s Škoda BON 3 % financiranjem 1.5 TSI ACT DSG 7-st. DSG 110 (150) 33.109 evrov* 2.0 TSI 4x4 DSG 7-st. DSG 140 (190) 36.967 evrov* 2.0 TDI 4x4 DSG 7-st. DSG 147 (200) 39.283 evrov*

*Akcijska cena s Škoda BON 3 % (popust ob nakupu 3 % na MPC – sklenitev financiranja in zavarovanja prek PFGS*

Foto: Porsche Inter Auto

Izberite škodo kodiaq sportline plus – RAZLOGI ZA NAJBOLJŠI NAKUP

Izbrati dober avto z dobro opremo ni težko. Nasprotno, kodiaq sportline plus je enostavno najboljša izbira, kjer za manj dobite več.

Že tako odlično opremljeni športni kodiaq sportline smo nadgradili s paketom sportline plus in za nižjo ceno boste v liniji opreme sportline plus našli navigacijski sistem Amundsen, sistem KESSY za zagon motorja, odklepanje in zaklepanje vozila brez uporabe ključa, izbirali pa boste lahko med kar med petimi brezplačnimi kovinskimi barvami. Poleg teh elementov, ki so vključeni le v paket sportline plus, imajo modeli kodiaq sportline plus tudi vse značilnosti opreme sportline. Tako imajo dekorativne elemente v sijaj črni barvi (obrobe prezračevalnih rež na prednjem odbijaču in maski hladilnika, ohišjih zunanjih ogledal). Črni so tudi difuzor na prednjem in zadnjem odbijaču ter strešni nosilci.

Za odlično vidljivost skrbijo FUL LED matrični žarometi. V notranjosti vozila so med drugim športni trikraki multifunkcijski volan s srebrnimi šivi, aktivni informacijski zaslon, ogrevani sprednji sedeži in volan, dekorativni elementi Carbon ter aluminijasta pedala.

Foto: Porsche Inter Auto

Intervju z gospodom Damjanom Kosom, vodjem prodaje novih vozil škoda pri Porsche Inter Auto 1. Nam lahko razkrijete, zakaj je škoda kodiaq v tej ponudbi zares izjemna izbira? ​​​​Škoda kodiaq je v Sloveniji že dolgo eden izmed najbolj zaželenih modelov znamke Škoda. Vsestranski športni terenec je namenjen predvsem družinam. Zdaj je kupcem kodiaq na voljo v izjemni akcijski ponudbi z opremo sportline plus. Kupci lahko izbirajo dodatno opremo, motor in tudi med številnimi brezplačnimi kovinskimi barvami. 2. Kaj vse vključuje paket opreme sportline plus? Sportline plus vsebuje zares vrhunsko opremo. Vključuje namreč že vse iz paketa opreme sportline in dodatno navigacijski sistem Amundsen, sistem KESSY za zagon motorja, odklepanje/zaklepanje vozila brez ključa, dekorativne elemente v sijaj črni barvi, FULL LED matrične žaromete, ogrevane sprednje sedeže, volan in še veliko več. 3. Ali lahko kupci izberejo tudi akcijsko financiranje? Hkrati lahko kupci ob nakupu izkoristijo tudi ugodno priložnost za nakup – Škoda BON 3 %, v primeru financiranja in zavarovanja prek Porsche Finance Group Slovenia. Akcijska ponudba je časovno omejena. 4. Kateri motorji so na voljo v tej ponudbi? V osnovi je kupcem na voljo 1.5 TSI s 110 kW in 150 KM, dodatno lahko izbirajo tudi 2.0 TSI 4 x 4 DSG s 140 kW in 190 KM ter dizelski motor 2.0 TDI 4 X 4 DSG z močjo 147 kW (190 KM). Pri vseh motorjih, tudi pri osnovnem, je že vključen samodejni menjalnik DSG. 5. Za koga je novi kodiaq sportline plus najprimernejši? Avtomobil je kot nalašč za vse družine, ki potrebujejo veliko prostora, saj kodiaq poleg udobne notranjosti zagotavlja tudi ogromen prtljažni prostor in praktične rešitve.

Preverite ponudbo znamke Škoda

Škoda Slovenija – celotna ponudba vozil

Vas zanimajo Škodina vozila? Stopite v stik s svetovalci, ki so vam z veseljem na voljo: Kontaktni center - 041 392 204 Škoda Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper • Jernej Bizjak, tel.: 05 61 16 509 • Erik Rauter, tel.: 05 61 16 532 Škoda Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128, 2000 Maribor Sebastijan Pečovnik, tel.: 02 65 40 339

Marko Mlakar, tel.: 02 65 40 342

Mia Novak, tel.: 02 65 40 331

Simon Karner, tel.: 02 65 40 340 Škoda Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana • Andraž Svetek, tel.: 01 53 03 557 • Blaž Erjavec, tel.: 01 53 03 660 • Albin Cerar, tel.: 01 53 03 550 • Andraž Grohar, tel.: 01 53 03 553 • Nik Subotić, tel.: 01 53 03 605

Pogoji akcije Škoda

*Slike so simbolne, popusti se razlikujejo glede na model vozila, ponudba velja do preklica oziroma do razprodaje, preverite veljavnost akcije. Navedene cene veljajo s Škoda BON 3 % financiranjem/zavarovanjem. Kodiaq sportline plus – specifična kombinirana poraba goriva in izpusti CO 2 : 8,3–6,5 l/100 km in 193 – 161 g/km. Superb combi plus – specifična kombinirana poraba goriva in izpusti CO 2 : 8,4–5,3 l/100 km in 192,4 – 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Ogljikov dioksid (CO 2 ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

*Vsi podatki in informacije, omenjeni v tem dokumentu, so začasni ter se lahko spremenijo. Vsi tehnični podatki, kot so denimo doseg in poraba, temeljijo na oceni v skladu s ciklom WLTP, in ne na uradni homologaciji. Škoda si pridržuje pravico, da spremeni cene, datume, barve in tehnične podatke, omenjene v tem dokumentu. Vpliv izbrane dodatne opreme na doseg in porabo v konfiguraciji ni podan. Priložene slike so le simbolične in zgolj informativne narave. Vse cene so informativne, zato preverite, ali vsebujejo morebitne popuste in ugodnosti. Vse navedene maloprodajne cene (MPC) so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo davek na dodano vrednost (DDV) in davek na motorna vozila (DMV). Ker je znesek davka na motorna vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva na končno vrednost emisij CO 2 , s tem tudi na znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da za preveritev cene vozila z izbrano dodatno opremo uporabite konfigurator na spletnem naslovu www.skoda.si oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, opremi, tehničnih podatkih in cenah. Navodila o varčni porabi goriva in emisijah CO 2 , ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov Škoda, so brezplačno na voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu Škoda in na spletnem naslovu www.skoda.si.

*1. Pogoji financiranja in zavarovanja akcije ŠKODA BONUS 3 % (SBON_3%_3_2023): Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila: 3 odstotke od prodajne vrednosti vozila* PORSCHE FINANCE GROUP SLOVENIA Obvezno hudobro zavarovanje** za celotno dobo financiranja: permanentno kasko zavarovanje pri Porsche Versicherung AG, Podružnica v Sloveniji, permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti Zavarovalnice Sava, 33 odstotkov popusta na kasko premijo in akcijsko obvezno zavarovanje, nižja odbitna franšiza kaska*** Modeli vozil: vsi modeli, oblika financiranja: finančni leasing in finančni leasing z ostankom vrednosti, obdobje financiranja: od 48 do 84 mesecev, polog: maksimalni polog je 50 odstotkov nabavne vrednosti vozila, enkratni stroški obdelave: 100 evrov, minimalni znesek financiranja: 10.000 evrov. *Do 3 odstotke bonusa od prodajne cene vozila je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu/kreditu/operativnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o., firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo za celotno dobo financiranja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije SBON_3%_2023. Več o pogojih na www.porscheleasing.si.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D.O.O.