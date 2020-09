Alfini geni za novega maseratija #foto

Ne le, da bodo novi SUV z imenom grecale izdelovali v isti tovarni Cassino kot Alfin stelvio, delila si bosta kar precej sestavnih elementov oziroma tudi arhitekturo. Ravno zaradi vse večje priljubljenosti športnih terencev bo najnovejši član Maseratijeve družine hitro postal prodajni steber znamke.

Motorje bodo razvili sami

Kot smo že zapisali ob razkritju superšportnika MC20, je to prvi superšportnik, ki so ga izdelali v zadnjih 16 letih. Koncern Fiat Chrysler Pri Maseratiju se veliko dogaja. Po razkritju modela MC20 so zdaj napovedali še prihod drugega športnega terenca. Foto: Maserati (FCA) je pred štirimi leti prodal delež v Ferrariju in tako je zdaj Maserati postal njihova najbolj luksuzna avtomobilska znamka. To pa je prineslo tudi potrebo po lastnem razvoju avtomobila in konec zanašanja na Ferrarijevo tehnologijo. Ko je Maserati leta 2004 izdelal omejeno serijo dvosedežnega MC12, je bil to dejansko predelan ferrari enzo.

Ravno zato so bili primorani začeti razvijati svoj motor, enako pa bodo storili pri modelu grecale. Kljub "izposojeni" arhitekturi bodo uporabili Maseratijeve motorje, kot je ob razkritju povedal Francesco Tonon, bo ta model eden najbolj praktičnih avtov v svojem razredu, obenem pa bo tudi zelo prestižen.

Do leta 2025 bodo imeli športni terenci kar 70-odstotni delež znotraj prodaje Maseratija, prodaja limuzin in športnih avtov pa bo padla za 15 odstotkov. Novi MC20 bo imel po napovedih kar petodstotni prodajni delež.