ADAC svetuje Nemcem: točite poceni gorivo v Sloveniji

Cene fosilnih goriv so med evropskimi državami zelo različne in lahko presegajo 50 centov za liter bencinskega ali dizelskega goriva. Po analizi nemškega avtomobilskega kluba ADAC enega cenejših goriv ponujajo tudi bencinske črpalke v Sloveniji.

Najdražji bencin imajo na Danskem in Nizozemskem, najcenejšega na Poljskem, to pred poletjem svojim voznikom sporoča ADAC, nemški avtomobilski klub. V nasvetu nemškim voznikom, ki se bodo v prihodnjih mesecih odpravili na daljše vožnje proti dopustniškim destinacijam, svetujejo pravilno izbiro cenovno ugodnih bencinskih črpalk.

Velike razlike med državami, še bolj med lokacijami bencinskih črpalk

Že nekaj kilometrov razdalje med njimi, če je vmes državna meja, lahko pri polni posodi za gorivo pomeni opazno razliko v končni ceni goriva.

Pri spodnjih podatkih velja poudariti, da so to povprečne cene goriv v posameznih državah. V večini držav so razlike v cenah med avtocestnimi črpalkami in podeželjem velike. Razlika v ceni enega litra bencinskega ali dizelskega goriva je lahko tudi 40 ali 50 centov.

Povprečno najcenejše gorivo v EU (celinski del):

bencin (EUR) dizel (EUR) 50 litrov bencina 50 litrov dizla Poljska 1,56 1,56 78 78 Slovenija 1,57 1,54 78,5 77 Madžarska 1,57 1,57 78,5 78,5 Hrvaška 1,6 1,56 80 78 Češka 1,6 1,53 80 76,5 Luksemburg 1,61 1,5 80,5 75 Švedska 1,61 1,55 80,5 77,5 Slovaška 1,63 1,52 81,5 76 Avstrija 1,65 1,61 82,5 80,5 Španija 1,67 1,51 83,5 75,5 Belgija 1,76 1,75 88 87,5 Portugalska 1,76 1,57 88 78,5 Nemčija 1,82 1,67 91 83,5 Italija 1,9 1,75 95 87,5 Francija 1,91 1,72 95,5 86 Grčija 1,95 1,66 97,5 83 Švica 1,96 2,00 98 100,00 Danska 2,05 1,72 102,5 86 Nizozemska 2,05 1,74 102,5 87

vir: Evropska komisija in ADAC (14.5.)

Foto: Hina/STA

Pri eni posodi goriva skoraj 25 evrov razlike

Cenejše so vzhodno- in jugo-vzhodne evropske države. Na Poljskem je treba za en liter 95-oktanskega bencina odšteti XX evra. V primerjavi s povprečno nemško ceno je za okrog 20 centov po litru cenejši bencin tudi v Sloveniji, na Hrvaškem in Madžarskem. Pri dizlu so razlike od pet do deset centov na liter manjše.

Gorivo bo tudi precej dražje v Italiji kot pri naših severnih sosedih Avstrijcih. Visoke so cene v Franciji in na Nizozemskem, kjer je v primerjavi z Nemčijo en liter bencina dražji za 20 centov.

Pri 50-litrski posodi za gorivo to pomeni deset evrov razlike. Gledano z vidika 50 litrov goriva je razlika med najcenejšo Poljsko in najdražjo Nizozemsko pri bencinu 24,5 evra.

Kaj pa elektrika?

Pri električnih avtomobilih so razlike med evropskimi državami manjše, vsaj kar se tiče mednarodnih omrežij, kot sta Ionity in Tesla. Cene se razlikujejo za kvečjemu nekaj centov po kilovatni uri. Večje razlike kot med državami so med posameznimi ponudniki električnih polnilnic.