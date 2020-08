800 kilometrov: to je avto z najdaljšim električnim dosegom

Pri Lucid so za izračun najeli neodvisno podjetje FEV North America, ki je opravilo povsem enake večstopenjske postopke za izračun električnega dosega, kot jih uporabljajo pri EPA (United States Environmental Protection Agency, Ameriška agencija za varstvo okolja). Kot pravijo, so dobili enak oziroma primerljiv rezultat, kot ga bodo dobili pri EPA, ko bodo uradno lansirali svoj prvi model.

Magična številka tisoč kilometrov je blizu

Doslej je bil na vrhu Teslin model S s podaljšanim dosegom, ki ima po meritvah EPA 647 kilometrov dosega. Čeprav gre za zdaj šele za Foto: Lucid oceno, so pri Lucid precej samozavestni, da bo tudi uradna številka pokazala enako – 832 kilometrov električnega dosega. S tem bo air postal serijsko električno vozilo z najdaljšim dosegom.

Za zdaj še ni poznana kapaciteta baterije, a kot pravijo Američani, so baterijski sklop razvijali skupaj s svojo tehnološko divizijo Atieva, ki dobavlja baterije vsem dirkalnikom v formuli E. ''Verjamem, da so naša 900-voltna arhitektura, naše dirkaško dokazane baterije, miniaturni motorji in pogonska elektronika, integrirani menjalniški sistemi, aerodinamika, šasija in toplotni sistemi, programska oprema in splošna učinkovitost sistema zdaj dosegli fazo, ki kolektivno postavlja nove standarde in prinaša vrsto prelomnih novosti,'' je dvignil pričakovanja pred razkritjem 9. septembra Peter Rawlinson, izvršni predsednik in vodja tehnološkega razvoja pri Lucidu.

Prvi primerki naj bi do kupcev prišli v začetku leta 2021, air pa bo dosegel maksimalno hitrost 320 kilometrov na uro in bo do stotice potreboval 2,5 sekunde.