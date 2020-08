Nov posel za Magno v Gradcu? To je up rivala Elona Muska.

Proizvajalec električnih avtomobilov Fisker bo kmalu stopil na borzo, za proizvodnjo vozil pa se bodo očitno dogovoril z enim največjih tovrstnih partnerjev - kanadsko družbo Magna International. Pri Fiskerju pravijo, da bodo v nekaj mesecih sklenili dogovor za izdelavo avtomobilov v Magnini tovarni v avstrijskem Gradcu.

Pri Magni so potrdili, da so s Fiskerjem že sklenili načelni dogovor .

Henry Fisker. Foto: Reuters

Podjetje vodi Henry Fisker, znani avtomobilski oblikovalec. Med drugimi je ustvarjal aston martina V8 vantage, pa aston martina DB9, BMW Z8 in še mnoge druge avtomobile. Leta 2008 je predstavil svoj priključni hibrid fisker karmo in ga začel prodajati leta 2011. Že leto pozneje je prenehal s proizvodnjo in leta 2013 bankrotiral. Ostanke podjetja je kupila kitajska skupina Wanxiang Group in zasnovala novo podjetje Karma Automotive.

Fisker je sodeloval tudi z Elonom Muskom pri prvotnem razvoju tesle model S, a je nato ustanovil svoje podjetje in z Muskom sta od takrat precejšnja rivala. Vsaj pri proizvodnji električnih vozil sta za zdaj zelo različno uspešna. Fiskerjev ocean bi bil lahko teoretični odgovor na teslo model Y.

Ocean je zdaj velik up Fiskerjevega zagonskega podjetja

Tudi Fisker je na pogorišču ustanovil novo podjetje in športni terenec ocean - izpostaviti velja vegansko zasnovo notranjosti, solarne celice na strehi in doseg do 500 kilometrov - je zdaj velikic up njegovega lastnega zagonskega podjetja. Izhodiščna cena za oceana bo v ZDA 37.499 dolarjev.