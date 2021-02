45 let po nesreči Laude: velika novost za slavno stezo v Nemčiji

Letos 1. avgusta bo minilo 45 let od dirke za Veliko nagrado Nemčije v formuli ena, ki je na zloglasni stezi Nordschleife pisala zgodovino. Niki Lauda, aktualni svetovni prvak in tisti dirkač, ki je pred štartom zaradi nevarnosti pozival k bojkotu dirke, je doživel svojo slavno nesrečo in zaradi posledic požara, predvsem sledi dima v pljučih, komaj ostal živ. To je bila zadnja dirka formule ena na tej stezi, ki pa je vse do danes ostala eden najmikavnejših avtomobilskih objektov. Prežema ga slavna zgodovina, zgodbe o tragedijah, junaštvu in pogumu, ki je bil tako nekoč kot danes potreben za obvladovanje okrog 21 kilometrov dolgega kroga.

Pred 45 leti se je Lauda za preživetje lahko zahvalil tekmecem, ki so ustavili ob razbitinah njegovega ferrarija in ga izvlekli na varno. Odzivni čas reševalcev je bil predolg, tudi nadzor nad dogajanjem na stezi je bil za vodstvo tekmovanj močno otežen.

Slavno stezo so odprli leta 1927. Foto: Wikipedia

Nordschleife še vedno gosti avtomobilska tekmovanja, med njimi je najbolj znana tradicionalna 24-urna dirka, zelo priljubljene pa ostajajo turistične vožnje navadnih smrtnikov s svojimi bolj ali manj športnimi avtomobili. Prav zaradi povečanja varnosti so začeli upravitelji steze zdaj razkopavati okolico prvega odseka, ob katerega bodo položili potrebno napeljavo in ga digitalizirali.

Urejati so namreč začeli 2,3 kilometra dolg odsek Döttinger Höhe, ki ga bodo opremili s kamerami, digitalnimi zasloni in podprli z napredno programsko opremo. Tako bodo ta odsek združili z moderno digitalno infrastrukturno podporo modernega dirkališča formule ena in nadzornim centrom.

Kaj pa preostalih skoraj 20 kilometrov Nordschleifa?

Nove sisteme bodo letos čez leto preizkušali. Prek kamer bodo v nadzornem centru gledali neposredno sliko, prek prikazovalnikov bodo lahko voznike neposredno iz nadzornega centra opozarjali na nevarnosti, obstaja tudi možnost prikaza opozoril na zaslonih v športnih ali dirkalnih avtomobilih. Glede na rezultate testov bodo analizirali možnost digitalizacije tudi preostalega dela steze, kar pa bo za Nemce velik infrastrukturni izziv. Nordschleife je zelo dolg, veliko je klancev in spustov, prav tako ovinkov, okrog steze je več kvadratnih kilometrov gozda in podobno.

Dela na odseku Döttinger Höhe bodo končali v enem mesecu, prvi konec tedna v marcu pa bo steza spet odprla vrata za svoje "turistične" goste.