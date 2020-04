400 km/h: tako so posneli najhitrejši avtomobil na svetu #video

Leta 2017 je bugatti chiron postavil svetovni rekord, saj je najhitreje na svetu pospešil iz mirovanja do 400 kilometrov na uro in se potem še bliskovito hitro zaustavil. Za to je potreboval le 41,96 sekunde. V čast temu dosežku so posneli tudi promocijski video, a posneti avtomobil, ki pospešuje do takšne hitrosti, ni najlažja naloga. Kako jim je uspelo?

Odgovor je razmeroma preprost. Le enak chiron je dovolj hiter, da je sledil tempu rekordnega super športnika. Na snemalni avto so ''prilepili'' posebno kamero, ki je za volanom snemala nekdanjega dirkača Juana Pabla Montoyo. A kamera je morala biti postavljeno zelo nizko, le tako so dobili atraktiven posnetek ter hkrati poskrbeli za unikaten kot snemanja.

Foto: Bugatti Pri 400 km/h gre lahko hitro kaj narobe

Ker je bilo jasno, da snemanje z avtomobila zaradi vibracij ni možno, snemalec pa tudi zaradi silovitega vetra ni mogel sloneti iz avtomobila, so morali najti novo rešitev. Tako so vzeli kamero z manjšega drona in jo pritrdili na zadek prvega belega chirona. A to je rešilo le eno težavo.

Oba avta sta morala startati povsem istočasno in enakomerno nabirati hitrost. Ko jim je to uspelo, so bili nad posnetkom navdušeni. Bilo je tako malo vibracij, da so jih morali naknadno programsko dodati. Pozorne oči pa so opazile eno težavo. Chiron v reklamnem spotu ni bil povsem izostren. Zakaj? Kamera je bila blizu izpušne cevi prvega avtomobila, zato so vroči izpušni plini iz podivjanega super športnika nekoliko zameglili vidno polje kamere.

Morda je ravno ta dramatičnost dodala k uspešnosti reklame. Do danes jo je namreč videlo več kot 100 milijonov ljudi in že danes velja za eno najbolj legendarnih avtomobilskih reklam na svetu.