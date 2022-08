14 tisoč naročil v 24 urah: ameriški dvojnik zasenčil Alfinega aduta

V 24 urah po razkritju je Dodge že dobil 14 tisoč rezervacij in povsem zasenčil prodajo alfe romeo tonale v Severni Ameriki. Gre namreč za dva praktično enaka modela, ki se razlikujeta le po podrobnostih. Tudi motorja imata enaka, zato je Alfo zelo zmotil nepričakovan uspeh horneta.

Dodge je v ZDA zelo spoštovan

Analitiki so se takoj začeli spraševati, zakaj je Dodge prekosil Alfo v ZDA. Kot prvi razlog so navedli že samo znamko, saj je Dodge čez Hornet se od tonala razlikuje le po nekaterih malenkostih. Foto: Dodge lužo zelo priljubljen in spoštovan. Zgodovina znamke je bogata z različnimi športnimi modeli in na koncu bodo Američani še vedno raje izbrali "svojo" znamko, ne tuje. Alfa Romeo ima tudi zelo bogato zgodovino, toda predvsem v Evropi. Kot drugi razlog so navedli ceno. Tonale je namreč čez lužo od horneta dražji za deset tisoč dolarjev, res pa je, da je tonale bolje opremljen in želi konkurirati premijskim tekmecem. Številni Američani so ob nakupu tudi izrazili prepričanje, da je Dodge bolj zanesljiv kot Alfa Romeo. Toda to pokaže le nepoznavanje modela, saj oba nastajata istočasno v tovarni v Neaplju. Izdelana sta iz enakih sestavnih komponent in delov.

Stellantisu se smeji

Pri Alfi Romeo so razburjeni, Dodge je zadovoljen, še najbolj veseli pa so pri Stellantisu. Zdaj imajo v ZDA cenovno ugodnejši model, ki se odlično prodaja, in premijski model, kar pomeni, da si prodajno ne bosta v napoto. To sicer pomeni, da bo otežena oživitev Alfe Romeo, a s prodajnega vidika je Stellantis s to potezo nedvomno zmagal.

Enakega mnenja so tudi sindikati. Alfa je nameravala v prvem letu izdelati 30 tisoč modelov tonale, prihodnje leto pa njihovo število povečati na 70 ali celo 80 tisoč. Skupaj s hornetom bi morali v italijanski tovarni tako prihodnje leto izdelati več kot sto tisoč obeh modelov. S tem bo tovarna v Pomiglianu dosegla 25 odstotkov svoje zmogljivosti, sindikat jeklarjev pa je zaradi dobre prodaje horneta že napovedal, da bodo dodali eno izmeno za izdelavo karoserijskih delov.