1.500 evrov, da avtomobil le parkiramo

Marsikdo ob nakupu novega avtomobila gleda le na končno ceno, ki mora biti po njegovih zmožnostih in željah. Ob tem pa pozabi na stroške servisov in zavarovanja. Slednji so ob večjih popustih in višji uradni prodajni ceni še višji, prav tako prihaja do precejšnjih razlik pri cenovnih postavkah za redne letne servise. Kot smo ugotovili s primerjanjem cen servisov, zavarovanj in nadomestila za ceste, je strošek na letni ravni med 1.500 in 1.700 evri oziroma na šest let ali po prevoženih 120 tisoč kilometrih med devet in deset tisočakov.

Ob nakupu novega avtomobila je seveda vsaj do konca garancijskega obdobja servisne intervale, ki jih predpiše proizvajalec, treba opravljati pri pooblaščenih servisnih partnerjih. To obdobje pa je različno od proizvajalca do proizvajalci, v našem primeru smo upoštevali obdobje šestih let oziroma število servisnih intervalov do prevoženih 120 tisoč kilometrov.

Strošek, ki mu ne moremo uiti

Pri izračunu stroškov za daljše časovno obdobje je treba upoštevati število servisov, ki jih opravimo ob prevoženih 120 tisoč kilometrih oziroma v šestih letih. Nekateri namreč predvidevajo servis na 30 tisoč kilometrov, spet drugi na 15 ali 20 tisoč kilometrov. Zaradi različnega servisnega intervala prihaja tudi do različnih servisnih stroškov. Hyundai, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen in Cupra namreč predvidevajo obvezni servis na 30 tisoč kilometrov, Mazda ima kot edina na 20 tisoč kilometrov, pri preostalih pa je število kilometrov postavljeno na 15 tisoč kilometrov.

Stroške vzdrževanja je v manjši meri dvignilo tudi dejstvo, da imajo testni avtomobili vgrajen samodejni menjalnik. Pri skupini Volkswagen kot edini za menjavo olja v menjalniku DSG pri 120 tisoč kilometrih računajo 339 evrov, kar še dodatno dvigne stroške rednega vzdrževanja vozila.

Nadomestilo za ceste odvisno od prostornine motorja

Zavarovalna premija ni odvisna od velikosti motorja oz. njegove prostornine. To merilo se uporablja za določitev stroška cestnine ob registraciji, zato je višina tega nadomestila kar krepko vplivala na končen strošek registracije in zavarovanja.

Motorji do 1.350 ccm 137,81 evr/leto Motorji 1.350−1.800 ccm 171,81 evr/leto Motorji 1.800−2.500 ccm 228.81 evr/leto

Pri zavarovanju vplivata na končno ceno moč motorja in nabor varnostno asistenčnih sistemov, ki jih avto ima, oziroma pri kasku se višina premije usklajuje z novo nabavno vrednostjo vozila skupaj z opcijsko opremo. Pri izračunu stroškov smo uporabili informativni izračuni za paket Veliki plus z odbitno franšizo v višini 200 evrov, 4. premijski razred in izkušenega voznika, starosti 50 let, s kompletom Triglav.