Dilema glede gum za tiste, ki ne vozijo veliko

Zimske pnevmatike zaradi mehkejše gumene zmesi v poletnem času niso tako varne kot letne pnevmatike. Podaljša se zavorna razdalja in povečata poraba goriva in obraba.

Čeprav so zunaj temperature že krepko nad dvajsetimi stopinjami, številni omahujejo z menjavo zimskih pnevmatik. Pri nekaterih je razlog koronavirus, spet drugi pa so se odločili, da bodo celotno poletje prevozili kar z zimskimi pnevmatikami. Čeprav ima to lahko v tistem času dober vpliv na stanje v denarnici, pa se to početje na daljši rok ne izplača - zimska pnevmatika je poleti bistveno manj varna kot letna. Kaj pa celoletne pnevmatike?

Kot že velikokrat omenjeno, je tista magična številka sedem. Pri sedmih stopinjah Celzija zimska pnevmatika z varnostnega vidika ni primerna. A da to ni izvito iz trte, ''govori'' že sama sestava letne in zimske pnevmatike. Kot pravijo pri Continentalu in Goodyearu, so letne pnevmatike izdelane iz posebnih gumenih zmesi, ki so v primerjavi z zimskimi trše. Poleg samega dezena je razlika v kemični sestavi gumene zmesi. Zimske pnevmatike so občutno mehkejše kot letne, zaradi večjega odstotka dodane silike, ki je manj občutljiva za nizke temperature. Zimska pnevmatika se tako poleti obrablja bolj kot letna in hkrati zaradi tega še poveča porabo avtomobila.

Zaradi bolj toge pnevmatike in manjše deformacije materiala pri letnih pnevmatikah so med vožnjo letne pnevmatike tišje od zimskih. Foto: Continental Razlika na cesti je očitna

Ker ima letna pnevmatika tršo gumeno zmes kot zimska, je tekalna plast trša. To v praksi pomeni manjšo deformacijo profilnih blokov, boljšo vodljivost in predvsem krajšo zavorno pot. Letna pnevmatika je od zimske v praktično vseh elementih bolj varna med vožnjo poleti, ko so temperature višje.

Številni se izgovarjajo, da vozijo počasi in umirjeno, da razlike med vožnjo niti ne čutijo. Morda bo te skeptike prepričal podatek o večjem kotalnem uporu zimskih pnevmatik, zato bo poraba goriva večja, kot bi bila pri nameščenih letnih pnevmatikah. Zaradi večje obrabe so manj prijazne tudi do okolja.

Kaj pa celoletne pnevmatike?

Celoletne gume so v porastu po ponudbi pri proizvajalcih, svojih objektivnih lastnostih in tudi prodajnih številkah. Še vedno pa ostajajo kompromisna rešitev, ki ustreza določenemu krogu voznikov. Celoletne gume so na suhi in mokri cesti slabše od primerljivih letnih gum, na snegu in ledu pa malo slabše tudi od pravih zimskih gum, kažejo rezultati testa iz leta 2018 evropskih avtomobilskih klubov, ki ga v Sloveniji zastopa AMZS.

Celoletne pnevmatike še vedno ostajajo kompromisna rešitev, ki ustreza le določenemu krogu voznikov. Foto: AMZS

Bolj prepričljive pozimi kot poleti

Na testu AMYZ imajo po zagotovilih proizvajalcev te gume vseeno sprejemljive lastnosti v spomladanskih in poletnih mesecih. Test temu ni v celo pritrdil. Celoletne gume so se namreč precej dobro izkazale na ledu, mnogo slabše od pravih specialnih letnih gum pa na suhem asfaltu.

Na testu so bile 14-palčne celoletne gume, ki so se izkazale bolje kot celoletne gume večje dimenzije. Vseeno pa nobena celoletna guma ni dobila ocene dobro oziroma zelo priporočljivo. Štiri od devetih gum so dobile oceno zadovoljivo oziroma priporočljivo.

Luka Širovnik, vodja tehnične službe Continental Adria, dodaja še, da se čedalje več ljudi zanima za celoletne pnevmatike. Te pnevmatike priporoča vsem, ki ne prevozijo veliko (do 15.000 kilometrov letno), avtomobil uporabljajo le po mestu, živijo v krajih z milo zimo in se ne vozijo pogosto po snegu (ali v zelo slabem vremenu ostanejo doma). Poudarja pa: "Zaradi svojih fizičnih omejitev so celoletne pnevmatike lahko le kompromis med letnimi in zimskimi pnevmatikami. Seveda so v primerjavi z zimskimi pnevmatikami veliko boljša izbira, ko pridejo poletne temperature, vendar poleti največjo varnost in udobje lahko zagotovijo le letne pnevmatike."