Napredna polnilnica za električna vozila

V zadnjih letih je Slovenija doživela znaten napredek na področju e-mobilnosti in trajnostne energetike. Vedno več avtomobilskih ponudnikov stavi na brezogljični pogon, električna vozila pa so z vedno večjim dosegom in dostopnostjo pritegnila pozornost številnih voznikov. Velik korak v razvoju predstavljajo tudi napredne rešitve za polnjenje električnih vozil, ki poenostavijo izkušnje s tem. Inovativno rešitev, ki se povezuje tudi s sončno energijo, predstavljajo TeltoCharge polnilnice . Omogočajo uporabo domačih električnih priključkov kot tudi poslovnih in javnih polnilnic, kar odpira nove priložnosti za lastnike električnih vozil in za podjetja.

Ko razmišljamo o električnih vozilih, se pogosto srečujemo z vprašanji glede dosega, polnjenja in kratkoročnih ter dolgoročnih stroškov. Če ste se odločili ali pa se še odločate za električni avto, je njegovo polnjenje zagotovo tudi eden od ključnih dejavnikov, na katerega morate pomisliti. Pri tem je vprašanje domače polnilnice tu še kako na mestu.

Prednosti domače polnilnice

Vožnja z električnim vozilom ali hibridom je lahko danes cenejša od vožnje z vozilom na fosilna goriva. Prav tako je uporaba energije iz obnovljivih virov vse dostopnejša. Odločitev za električni avto mnogim predstavlja prihranek pri vožnji. Pri tem je vsekakor smiselno razmišljati, kako najučinkoviteje napolniti avto doma.

Foto: Arhiv ponudnika

Polnilnica TeltoCharge denimo prinaša številne prednosti za uporabnike električnih vozil. Ta pametni polnilnik združuje vrhunski dizajn, visoko kakovost izdelave in izjemno funkcionalnost, kar omogoča preprosto in učinkovito polnjenje električnih vozil. Ena izmed ključnih prednosti TeltoCharge je njegova brezhibna integracija s sončno energijo, kar omogoča okolju prijazno in stroškovno učinkovito polnjenje. Namestitev polnilnice TeltoCharge je hitra in enostavna. Primerna pa je tako za posameznike kot velika podjetja.

Napredna programska oprema ponuja rešitve za različne potrebe

Polnilnica TeltoCharge omogoča pametno upravljanje, ki vključuje spremljanje stanja polnilnika, načrtovanje polnjenja v času, ko je energija najcenejša, in ogled statistike v realnem času. Poleg tega lahko polnilnik zaklenete, da preprečite neželeno uporabo.

Foto: Arhiv ponudnika

TeltoCharge odlikuje robustna zunanja lupina in visoka kakovost izdelave in je tako odporna na najtežje vremenske razmere. Z oznakama IP55 in IK10 je varno nameščena tako v zaprtih prostorih kot na prostem. S polnilno zmogljivostjo do 22 kW omogoča hitro polnjenje, kar pomeni manj časa za čakanje in več časa za vožnjo.

TeltoCharge ponuja tri načine solarnega polnjenja, ki omogočajo prilagodljivost uporabnikom:

Polnjenje samo s sončno energijo: Ta način omogoča polnjenje izključno z zeleno energijo, pridobljeno iz sonca, kar predstavlja optimalno izrabo obnovljive energije. ECO+ polnjenje: Ta način združuje sončno energijo s klasičnim električnim omrežjem, kar omogoča optimalno izkoriščanje sončne energije, kadar je ta na voljo. ECO polnjenje: V času, ko sončne energije primanjkuje, ta način omogoča neprekinjeno polnjenje iz običajnega električnega omrežja, kar zagotavlja, da je vaše vozilo vedno pripravljeno na pot.

Za posameznike in za velika podjetja

Napredna programska oprema za nadzor, vzdrževanje in obračun polnjenja električnih vozil ponuja celovito rešitev za vse vrste uporabnikov – od posameznikov, poslovnih uporabnikov, hotelov in drugih nastanitvenih in turističnih ponudnikov ter vse do velikih parkirišč.

Plačilo je preprosto in ne zahteva registracije. Programska oprema omogoča plačilo preko POS-sistema ali s skeniranjem QR-kode. Podjetjem ponujajo rešitev OCPP, ki omogoča natančno upravljanje stroškov po različnih stroškovnih mestih. S pomočjo programske opreme lahko podjetja enostavno izvažajo stroške in spremljajo porabo. Poleg tega lahko nastavite različne profile polnjenja glede na tip uporabnika, določate cene in tarife polnjenja po lokacijah ter spremljate podrobne statistike in evidenco polnjenj.

Foto: Arhiv ponudnika

Za podjetja, ki želijo svojim zaposlenim ali strankam ponuditi dodatne ugodnosti, omogočajo izdajo vavčerjev, ki delujejo kot dobroimetje za polnjenje. Podjetjem lahko omogočijo tudi razvoj API za enostavno integracijo v njihove obstoječe sisteme. To pomeni, da lahko njihovo programsko opremo brez težav vključite v že procese in orodja podjetja.

Rešitve za večstanovanjske stavbe in turistične ponudnike

Potreba po električnih polnilnicah se hitro povečuje, tudi v turističnih objektih in večstanovanjskih hišah, ki želijo svojim stanovalcem ponuditi udobje polnjenja vozil. Polnilnica TeltoCharge je primerna za upravitelje večstanovanjskih stavb in nastanitvenih objekov. Vsak uporabnik ima vpogled v svojo RFID-kartico in porabo, medtem ko upravnik objekta lahko enostavno upravlja in obračuna stroške polnjenja. To omogoča pregledno in pravično delitev stroškov med uporabniki.

Foto: Arhiv ponudnika

Napredna programska oprema omogoča tudi celovit nadzor in vzdrževanje polnilnic, vključno z obveščanjem o nedelovanju ali morebitnih anomalijah. Tako boste vedno na tekočem s stanjem polnilnic in lahko pravočasno ukrepate.

Nenehno razvijajo tudi nove funkcionalnosti, da bi svojim uporabnikom ponudili najboljšo možno izkušnjo. Tako je v razvoju integracija s parkirnim sistemom, kot je Parklio, ki bo uporabnikom omogočila, da imajo preko aplikacije vedno na voljo parkirno mesto. S tem je zagotovljeno, da bodo uporabniki vedno našli prostor za parkiranje in polnjenje svojega električnega vozila. Električne polnilnice niso več le nujnost za lastnike električnih vozil, temveč postajajo pomemben del energetske infrastrukture.

Povežite obstoječo polnilnico

TeltoCharge polnilnica je torej primerna za poslovne in domače uporabnike kot tudi za velika parkirišča in omogoča enostavno povezavo z obstoječimi polnilnicami. S podporo za Wifi, Ethernet kabel in Bluetooth nudijo zanesljivo storitev v oblaku in podporo OCPP. Opcijsko lahko pri naročilu polnilnice izberete tudi možnost povezovanja LTE 4G.

Foto: Arhiv ponudnika