Ali lahko električno kolo prevažamo na strehi? #video

Električno kolo je tako postalo prevozno sredstvo, ki olajša mobilnost in hkrati poskrbi, da smo vseeno še vedno v pogonu in v stiku z naravo. Foto: Ana Kovač

Sodobna mobilnost se vedno bolj spogleduje z alternativnimi pogonskimi rešitvami. Tako elektrika že poganja skiroje, rolke in ne nazadnje kolesa. Prav ta so osvojila srca tako urbanih kolesarjev kot tistih, ki imajo raje zahtevnejše kolesarske izletniške destinacije.

Preden pa se poženete na prvo električno kolesarsko turo, bodite pozorni predvsem na dvoje: na kakšen način boste električno kolo prevažali z avtomobilom in kako pravilno upravljati takšno kolo.

V videoposnetku preverite nasvete, ki jih je pripravil Tomaž Farčnik, inštruktor vožnje pri AMZS:

Električno kolo ne spada na streho avtomobila

Ko si boste omislili električno kolo, morate pomisliti tudi na to, kako ga boste varno namestili na avtomobil. Če imate doma stare nosilce za prevoz koles, je čas, da premislite o nakupu novih. Električna kolesa so namreč težja od klasičnih, saj tehtajo kar od 20 do 30 kilogramov, kar je absolutno preveč za klasične nosilce.

Ena boljših rešitev za prevažanje koles z avtomobilom je prtljažnik, ki ga pritrdite na vlečno kljuko.

Primernih nosilcev, ki bi jih lahko namestili na streho avtomobila, za zdaj še ni, zato morate električna kolesa prevažati na nosilcih, ki jih pritrdite na vlečno kljuko oziroma zadek avtomobila. Tovrstni nosilci pa imajo še dve zelo praktični prednosti: so stabilnejši in bolj praktični za nalaganje.

V vsakem primeru morate pred montažo dobro proučiti priporočila in navodila proizvajalca, kjer je navedena maksimalna dovoljena nosilnost. Če boste prtljažnik preveč obremenili, lahko nosilce poškodujete, zgodi pa se lahko celo, da kolo med prevozom pade, kar ima lahko usodne posledice.

Preden so odpravite na pot, vedno preverite, ali je ves tovor, ki ga prevažate, dobro pritrjen. Foto: Ana Kovač

Kako pravilno prevažati električno kolo?

Preverite, kaj pravi proizvajalec vlečne kljuke: preverite, kakšna je največja dovoljena obremenitev vlečne kljuke, in na podlagi tega premislite, koliko električnih koles lahko naložite. Skupna teža koles in prtljažnika ne sme presegati dovoljene obremenitve vlečne kljuke.

Nosilce dobro pritrdite: pri montaži prtljažnika poskrbite, da boste nosilce dobro pritrdili po navodilih proizvajalca. Povežite elektriko, da bodo vzvratne luči delovale, in prestavite registrsko tablico.

Previdno naložite kolesa: nosilno konzolo trdno pritrdite na okvir kolesa in utrdite še z zankami. Pri nalaganju upoštevajte preprosto pravilo: težja kolesa namestite čim bližje avtomobilu.

Spremenjen način vožnje Zaradi teže na prtljažniku je zadnja os bolj obremenjena, kar lahko vpliva tudi na samo manevriranje z vozilom. Zato je pomembno, da v prvi vrsti prilagodimo hitrost vožnje, ki po nekaterih priporočilih ne bi smela presegati 110 kilometrov na uro.

Nosilno konzolo trdno pritrdite na okvir kolesa in utrdite še z zankami.

Da bo izlet še popolnejši: napotki za varno kolesarjenje

Ne glede na to, kam vas bo odpeljalo načrtovanje vašega naslednjega kolesarskega izleta, upoštevajte nekaj preprostih pravil, s katerimi bo izlet še bolj poln doživetij.

Foto: Ana Kovač Uporabljajte zaščitno opremo: ne glede na to, ali je vaše kolo analogno ali ga poganja elektrika, poskrbite za svojo varnost tako, da uporabite zaščitno opremo. Čelada, svetla oblačila in rokavice – če se boste spustili po zahtevnejših terenih, pa vsekakor priporočamo tudi ščitnike za roke, noge in trup.

Foto: Ana Kovač Pazite na hitrost: električno kolo zelo hitro lahko postane prehitro, kar je nevarno predvsem pri vožnji po klancu navzdol ali po bolj zahtevnih gorskih terenih, kjer lahko še hitreje izgubite oblast nad krmilom. Ker so električna kolesa prepričala tudi tiste, ki morda že leta niso kolesarili in zato niso najbolj vešči kolesarjenja, so nevarna, zlasti, če se začetnih kilometrov lotijo preveč drzno in lahkotno. V teh primerih se torej velja držati pravila postopnosti.

Foto: Ana Kovač Prijazno sožitje: z električnim kolesom ste samo eden od številnih udeležencev v prometu. Zaradi hitrosti in tihega delovanja morate med vožnjo paziti predvsem na ranljivejše in počasnejše od sebe. Zato v predelih, kjer se nahajajo tudi pešci in otroci na kolesih, upočasnite svoj tempo. Tudi ko se boste znašli sami v naravi, bodite spoštljivi do okolice in do morebitnih drugih prebivalcev gozda in planin.

Foto: Ana Kovač Dovoljenje za kolesarjenje: ker zakonsko stvari še niso urejene, e-kolesarji marsikje niso zaželeni. Lastniki gozdov so zato ponekod nezadovoljni z vašim prihodom na njihov teren, zato je prav, da se najprej pozanimate, kakšne so omejitve vožnje na posameznem območju, predvsem na tistih slabše označenih.

Foto: Ana Kovač Za brezskrbno pot z avtomobilom in vso prtljago poskrbite tudi z AvtoMobilnim zavarovanjem pri Zavarovalnici Triglav. To vam omogoča, da ob obnovi obstoječega ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja sklenete tudi akcijsko zavarovanje prtljage, ki krije stvari, ki jih prevažate v ali na vozilu, kot so: strešni kovčki in njihova vsebina,

prtljažniki,

smuči in kolesa na prtljažniku,

prenosni računalnik, mobilni telefon in fotoaparat ter

otroški avtosedež. Z zavarovanjem prtljage bodo krite poškodbe prtljage v ali na vozilu do zavarovalne vsote tisoč evrov. Vaša prtljaga bo kasko zavarovana, čeprav imate za avto sklenjeno le zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Če imate za vozilo sklenjeno tudi kasko zavarovanje za naravne nesreče in krajo, je za te nevarnosti krita tudi prtljaga. Več o AvtoMobilnem zavarovanju pri Zavarovalnici Triglav.

Rešite test in se potegujte za električni skiro

Ste tudi vi med tistimi, ki ste čakanje v koloni vozil na cesti ali drenjanje v polnem mestnem avtobusu zamenjali z nečim, kar poganjate sami ali s pomočjo elektrike? Vožnja z električnim skirojem ali s kolesom je praktična in hitra. Da bo tudi varna, morate upoštevati cestnoprometne predpise in nekaj nenapisanih, a osnovnih zapovedi bontona, ki veljajo na kolesarskih stezah, pločnikih in skupnih površinah. Preverite jih s testom.