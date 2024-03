Žena Anžeta Kopitarja razkrila, ali je njihovo življenje res glamurozno

Žena 36-letnega Anžeta Kopitarja, Ines, ki svoje zasebno življenje precej varuje, je v pogovoru za Jano priznala, da čeprav marsikdo misli, da življenje v mondenem Los Angelesu poteka glamurozno in filmsko, je včasih vse prej kot to, ter ob tem poudarila, da je njihova realnost povsem običajna.

"Vse poteka neverjetno hitro. Anže ima v sezoni 82 tekem, polovico doma, polovico na gostovanjih. Zato je od nekdaj vse podrejeno njegovemu športu. Potem sta tu še otroka, Jakob in Neža, ki tudi večino časa preživita na drsalkah. Jakob igra hokej, Neža pa obožuje umetnostno drsanje," je povedala žena in najstniška ljubezen najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja.

Da organizira obveznosti, ji pomaga tudi znanje iz študija turizma

Anže že več kot 17 let igra v najmočnejši hokejski ligi na svetu (NHL), kjer je že od svojega debija član ekipe Los Angeles Kings in se je podpisal že pod številne rekorde. Ines je dodala, da znanje, ki ga je pridobila s študijem turizma, uporablja, da organizira zapleteno družinsko življenje.

Ines se poleg skrbi za družino in dom ter organizacije družinskega življenja posveča tudi delu v svojem kozmetičnem salonu. Kot dodaja, ji ni težko, saj je navajena aktivnega življenja in pred tem ne beži. "Najbolje je sprejeti, kar ti prinaša, in se čim prej spoprijeti z vsemi obveznostmi," je za Jano dodala Mariborčanka, ki je Anžeta spoznala pri svojih 16. letih po svetovnem prvenstvu za hokejiste do 18. leta. A še preden ji je oče dovolil oditi v Ameriko k Anžetu, ki je že igral za Kralje, je morala končati šolo, zato sta se v tem obdobju videvala predvsem med poletjem.

Ines: Anže je najboljši človek in mož, ki si ga lahko želiš

Za kralja Kopija je njegova žena še povedala, da je najboljši človek ter mož in oče, ki si ga lahko le želiš. Kot je dodala, je Anže tudi oseba neskončnega iskanja rešitev, ki se ne prepira, ampak vedno išče načine, kako najti skupno pot, je Ines še povedala v pogovoru za revijo Jana.

