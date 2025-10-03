Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Petek,
3. 10. 2025,
8.35

1 ura, 5 minut

rak na dojki Violeta Tomić

Petek, 3. 10. 2025, 8.35

1 ura, 5 minut

Violeta Tomić o diagnozi raka: Zaradi ljudi, ki me imajo radi, se bom borila

N. V.

Violeta Tomić

Foto: Mediaspeed

Nekdanja poslanka in igralka Violeta Tomić je za revijo Suzy razkrila, da ima raka na dojki. "Bolezen ti da priložnost, da se umakneš, si vzameš čas zase in nasmejan prideš nazaj. Šele zdaj spoznavam, da se svet ne bo podrl, če ne bomo ves čas garale," je pojasnila svoje doživljanje diagnoze.

"Nekje sem prebrala, da je rak na prsih bolezen žensk, ki so pozabile nase. S tem se kar strinjam. Ko smo ves čas vpete v materinstvo, kariero, družino, odnose, se začnejo nabirati žalost, utrujenost, gnev, bolečina. Zdaj imam občutek, da se je vse zbralo v eni kroglici, ki so jo izrezali," je Violeta Tomić v pogovoru za revijo Suzy dejala ob razkritju, da so ji odkrili raka na dojki.

Kot je povedala, je bila diagnoza rezultat rutinske mamografije v okviru programa Dora, bolezen pa so ji k sreči odkrili v dokaj zgodnji fazi.

Del zdravljenja je tudi pisanje avtobiografije

"Bolezen ti da priložnost, da se umakneš, si vzameš čas zase in nasmejan prideš nazaj. Šele zdaj spoznavam, da se svet ne bo podrl, če ne bomo ves čas garale. Zato sem diagnozo vzela kot darilo," je še dejala za revijo Suzy in povedala, da se je lotila pisanja avtobiografije, ki jo prav tako doživlja kot del terapije.

"Glede na to, da mi vedno primanjkuje časa, mi ga je vesolje očitno podarilo, da ga imam zase – skozi diagnozo, ki mi je dala tudi razlog, da se posvetim sebi," je pojasnila, "del zdravilnega procesa je pisanje knjige in samoanaliza."

