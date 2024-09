V 91. letu starosti je na svojem domu v kraju Hillsborough v Kaliforniji naravne smrti umrla ameriška igralka in pevka Kathryn Crosby, je sporočila njena družina. Igralka, ki si je nadela umetniški imeni Kathryn Grant in Kathryn Grandstaff, je zaigrala v več kot 20 filmih ter nastopala tudi v pogovornih oddajah moža Binga Crosbyja.

Rojena kot Olive Kathryn Grandstaff v teksaškem mestu West Columbia je v svoji karieri zaigrala v več filmih, med drugim v The Wild Party (1956), Operation Mad Ball (1957) in Anatomija umora (1959), znana je bila zlasti po nastopanju v pogovornih oddajah svojega moža, zvezdnika Binga Crosbyja z naslovom The Bing Crosby Show. Pozneje je vodila tudi svojo pogovorno oddajo The Kathryn Crosby Show.

Po smrti 30 let starejšega soproga leta 1977 je nastopila v več gledaliških predstavah na Broadwayu. Med najodmevnejšimi je bila vloga Melissa Frake v priredbi muzikala State Fair iz leta 1996, piše ameriška filmska revija Variety.

Kathryn Crosby je nastopala pod umetniškima imenoma Kathryn Grant in Kathryn Grandstaff. Foto: Guliverimage

