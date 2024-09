Ob vstopu na Hrvaško aretirali srbskega igralca

Srbskega igralca Sergeja Trifunovića so ob prehodu meje med Srbijo in Hrvaško aretirali hrvaški policisti.

V noči s ponedeljka na torek so na mejnem prehodu Bajakovo hrvaški policisti aretirali znanega srbskega igralca Sergeja Trifunovića. Danes naj bi ga prepeljali v Split, kjer ga čaka obravnava pri sodniku za prekrške, poroča Slobodna Dalmacija.

Trifunovića so septembra lani v Splitu prijeli policisti, potem ko naj bi na eni od tamkajšnjih plaž svojega psa pustil brez povodca, kar je bilo prepovedano. Ko so ga na to opozorili policisti, naj bi jih začel zmerjati, zato so ga odvedli na postajo. Takrat naj bi mu izrekli za več tisoč evrov kazni, ki pa je očitno ni poravnal, zaradi česar bo moral spet pred sodnika. Ob izreku globe so mu lani za leto dni prepovedali tudi vstop v Hrvaško in preostanek Evropske unije.

52-letni igralec je sicer navzkriž z zakonom prišel tudi doma v Srbiji. Oktobra lani so ga pridržali zaradi zmerjanja policistov, aprila letos pa je v priporu pristal, potem ko so ga po poročanju srbskih medijev v Beogradu zasačili pri kupovanju prepovedanih drog.

