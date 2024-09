Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je v objavi na Instagramu odzval na aretacijo srbskega igralca Sergeja Trifunovića v začetku tega tedna.

"Človek je moj politični nasprotnik, a tudi državljan Srbije, državljan naše države in so ga aretirali, a nihče zares ne razume, zakaj," je v posnetku na Instagramu izjavil Vučić in ob tem od vseh pristojnih državnih organov v Srbiji zahteval, naj storijo vse, da se Trifunović vrne v Srbijo.

"Hrvaške oblasti pozivam, naj doumejo, da zapiranje Srbov ne vodi k boljšim odnosom," je še dejal Vučić: "Prosim in zahtevam, da se obnašajo racionalno ter Sergeja Trifunovića čim prej izpustijo na svobodo."

Nato se je dotaknil tudi primera hrvaške pevke Severine, ki so jo nedavno na istem mejnem prehodu prijeli in zasliševali srbski policisti. Pevke sicer ni imenoval, a je jasno, da je govoril o njej: "Pred nekaj dnevi smo doživeli splošno hajko proti Srbiji le zato, ker so neko estradno umetnico iz Hrvaške nekaj deset minut zadržali na mejnem prehodu. Niso je priprli, niso je aretirali, niso je maltretirali."

Spomnimo: Sergeja Trifunovića so v noči s ponedeljka na torek na mejnem prehodu Bajakovo prijeli hrvaški policisti in ga odvedli v Split k sodniku za prekrške. Razlog? Obtožili so ga blatenja splitskih policistov v objavi na Instagramu, ki je nastala po tem, ko so ga lani zaradi več prekrškov za leto dni izgnali iz Hrvaške.

Sodnik za prekrške mu je medtem že izrekel pogojno kazen 60 dni zapora s preizkusno dobo enega leta, plačati pa mora tudi sodne stroške v višini 150 evrov. Trifunović se je odrekel pravici do pritožbe, s čimer je sodba pravnomočna. Sodišče mu je že vrnilo potni list, on pa je ob tem novinarjem izjavil, da bo postal Hrvat, ker da je njegova žena iz Reke.