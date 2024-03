Umrl je nagrajeni celjski ljubiteljski gledališčnik

V starosti 93 let je umrl ustvarjalec ljubiteljskega gledališča Peter Simoniti. Rodil se je v Goriških brdih, živel v Celju, nazadnje pa je bival in umrl v Domu sv. Jožefa v Celju, so potrdili z Mestne občine Celje. Po njem so poimenovali tudi eno od celjskih ljubiteljskih gledališč.

"S svojim predanim kulturnim delom in ljubeznijo do gledališča je navdihoval mnoge ter pustil neizbrisno sled na področju kulture v Celju. Za dolgoletno predano delo na področju ljubiteljske kulture je leta 2000 prejel tudi srebrni celjski grb. V mestu uspešno deluje Ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija Celje," so v poklon igralcu Simonitiju zapisali v celjski občini.

Dolga leta je delal v Banki Celje na področju mladinskega hranilništva. Ljubiteljsko gledališče Teharje se je ob njegovi 90-letnici rojstva poimenovalo po njem (v Ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija Celje). V društvih, kjer je deloval, je poleg nastopov opravljal odgovorne društvene funkcije, za svojo dolgoletno gledališko dejavnost pa je prejel tudi Linhartovo zlato značko.

Zaigral je v številnih vlogah, odigral je tudi nekatere vidnejše: župnika v Cankarjevih Hlapcih in Kralju na Betajnovi, Zlodeja v Pohujšanju v dolini šentflorijanski, Bonaventuro v Župančičevi Veroniki Deseniški, Andreja v Kozakovi Vidi Grantovi in druge. V svoji karieri je odigral več kot petdeset vlog ter zrežiral več kot štirideset predstav in recitalov ter hkrati v njih nastopal, še poroča celje.info.

Ustvaril je tudi številne režiserske stvaritve, med katerimi velja poudariti posebej dve: leta 1993 odrsko priredbo recitala sonetnega venca Venec spominčic možu na grob avtorice Ljubke Šorli - Bratuž, leta 1990 pa odrsko priredbo novele Alme Karlin Pod košatim očesom.

