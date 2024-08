Slovo priljubljenega dopisnika z RTV, odhaja v novo službo

"Poletje je čas koncev in novih začetkov, to velja tudi za našega kolega Janka Petrovca," so se na TV Slovenija v nedeljskem Prvem dnevniku poslovili od rimskega dopisnika, ki se po osmih letih poslavlja s tega položaja in se vrača v Slovenijo. V svojem zadnjem prispevku se je poklonil večnemu mestu in ga sklenil tam, kjer se je začel njegov prvi prispevek – pred Kolosejem.

"Glava je otopela od miline juga, ki ga zapušča"

Janko Petrovec, med gledalci izjemno priljubljen dopisnik, naj bi septembra postal odgovorni urednik Radia Koper. Ob odhodu iz Rima je na družbenih omrežjih zapisal: "Grozno veliko odgovornost čutim, da bi ob koncu osmih rimskih let in po vsem, kar sem doživel tudi po vaši zaslugi, napisal nekaj kunštnega, da bi si ljudje zapomnili. Ampak glava je – takole med pol praznimi in pol polnimi škatlami selitve – puhlo prazna, izčrpana od sloves in otopela od miline juga, ki ga zapušča."

Grozno veliko odgovornost čutim, da bi ob koncu osmih rimskih let in po vsem, kar sem doživel tudi po vaši zaslugi,... Posted by Janko Petrovec on Sunday, August 11, 2024

Ob tem se je zahvalil sodelavcem, med katerimi je izpostavil svojo snemalko in montažerko Iris Rupnik, ter seveda gledalcem in poslušalcem.

Namesto Petrovca se v Rim vrača Mojca Širok, ki je bila v preteklosti že dopisnica iz Rima in Vatikana, to delo je opravljala 13 let, zadnjih pet let je bila dopisnica iz Bruslja.