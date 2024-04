Ekipa Gozda strahov, v Sloveniji znana po svojih strašljivih predstavah, predvsem pa po nastopu v šovu Slovenija ima talent, se je v začetku aprila v Los Angelesu udeležila avdicije za 19. sezono šova Amerika ima talent (America's Got Talent).

Pred zvezdniškimi sodniki, kot so Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum in Sofía Vergara, ter večtisočglavim občinstvom so prikazali svoj nastop, poln srhljivih presenečenj in čarovniških iluzij. "Adrenalin smo jim obljubili in tudi dostavili," so povedali po nastopu.

"Šlo nam je še bolje, kot smo si sploh upali sanjati," so povedali. Foto: osebni arhiv

"Ameriško občinstvo je res neverjetno! Nič se ne zadržujejo, izrazijo svoja čustva na ves glas, naj bo to kritika ali spodbuda. In preklopi med temi skrajnostmi so hitri," je povedala glavna igralka Maša Tiselj: "Dokler niso razumeli celotne slike naše točke, smo poleg vzklikov navdušenja slišali tudi kakšen 'bu', ko pa so v celoti dojeli, kaj se je na odru zgodilo, sta bila navijanje in spodbujanje množice preprosto nepozabna."

So se uvrstili dalje? To bomo izvedeli šele, ko bodo oddajo predvajali.

Uradni rezultati žirije bodo sicer razkriti šele ob predvajanju šova, a je ekipa Gozda strahov nad svojim nastopom že zdaj navdušena. "Šlo nam je še bolje, kot smo si sploh upali sanjati," so povedali in dodali, da je bil ključen element presenečenja: "Nastop je vključeval tudi sodelovanje sodnikov v predstavi. Seveda sodniki ničesar o nastopu niso vedeli vnaprej, ker mora biti njihovo sojenje res nepristransko. In presenečenje je res uspelo, saj so bili odzivi sodnikov nepredvidljivi in prav to je dalo nastopu tisti dodaten čar."

Foto: osebni arhiv

Avdicijske oddaje bodo na ameriški televiziji NBC začeli predvajati konec maja 2024, trajale bodo do konca julija 2024. Ob tem je ekipa Gozda strahov poudarila, da si bo posamezno oddajo v živo ogledalo več kot šest milijonov gledalcev, če k temu prištejemo še ponovitve, pretočne vsebine in oglede na YouTubu, bo skupno število gledalcev posamezne oddaje zagotovo preseglo deset milijonov.

Oglejte si še: