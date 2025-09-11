Posojevalci denarja prekinili nastop srbskega pevca in ga zvlekli iz dvorane

Priljubljeni srbski folk pevec se je znašel sredi incidenta na zasebni zabavi na Dunaju. Njegov nastop so prekinili posojevalci denarja, ki so ga zvlekli iz dvorane in odpeljali.

Na zasebni zabavi na Dunaju se je zgodil škandal, v katerega je bil vpleten zvezdnik srbske folk glasbe Darko Lazić. "Za štiriurni nastop je dobil 14 tisoč evrov. Vse je bilo v najlepšem redu do polovice njegovega nastopa, takrat pa so v dvorano nenadoma vstopili neki moški," je za srbski tabloid Kurir povedal očividec.

"Ko jih je zagledal, je prebledel in dobesedno otrpnil. Iz rok so mu iztrgali mikrofon in mu rekli, naj gre nemudoma z njimi. Ubogal jih je in brez besed odšel," je besede vira navedel tabloid Kurir, "pozneje smo izvedeli, da so bili to posojevalci denarja, od katerih si je Darko izposodil denar, ki pa ga ni pravočasno vrnil."

Posojevalci naj bi pevca strpali v avtomobil in odpeljali s kraja praznovanja. "Pozneje smo izvedeli, da so ga odpeljali v neki dunajski klub, kjer je moral peti, denar od te zabave, za katerega jim ni povedal, pa so mu nemudoma vzeli," je še povedal vir in dodal, da je v težave zašel tudi pri organizatorjih zabave, s katere so ga odpeljali, saj svojega nastopa, za katerega so mu plačali, ni končal. "Obljubil jim je, da bo brezplačno nastopil na naslednji zabavi, denarja pa ni mogel vrniti, ker ga je že dal upnikom."

Tabloid Kurir dodaja, da naj bi imel Lazić že več let finančne težave, v katere je zapadel po hudi prometni nesreči leta 2018. Pred časom je za srbske medije izjavil, da upnikom dolguje več kot milijon evrov.