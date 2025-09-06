Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
N. V.

Sobota,
6. 9. 2025,
4.00

poroka Tina Gaber Robert Golob

Sobota, 6. 9. 2025, 4.00

6 ur, 38 minut

Poroka Roberta Goloba in Tine Gaber: tega v Sloveniji še nismo doživeli

N. V.

Robert Golob, Tina Gaber | Foto STA

Foto: STA

Danes bo v Strunjanu poroka premierja Roberta Goloba in njegova partnerke Tine Gaber. To bo prvič, da se bo slovenski predsednik vlade poročil med mandatom.

V strunjanski Vili Tartini se bo premier Robert Golob danes poročil s partnerko Tino Gaber, s tem pa postal prvi slovenski predsednik vlade, ki se je poročil med svojim mandatom. V njegovem kabinetu sicer poudarjajo, da bo poroka zasebna in da med gosti ni tujih državnikov, bo pa zagotovljeno varovanje, ki tudi sicer velja za predsednika vlade, saj je varovana oseba 24 ur na dan, ne glede na to, kje je, in se temu varovanju tudi ne more odpovedati.

Vila Tartini, kjer bo poroka, je protokolarni objekt v upravljanju države, za zasebne dogodke pa jo širša javnost lahko najame šele zadnja štiri leta. Vilo je mogoče najeti od petka do nedelje, za dve nočitvi v dveh suitah in štirih dvoposteljnih sobah zaračunajo 12 tisoč evrov, vse preostale vsebine, ki spremljajo poroko, so seveda dodaten strošek.

Zunanjost Vile Tartini (foto: Ana Kovač):

Strunjanska plaža ne bo zaprta

Vila leži tik ob strunjanski plaži, ki pa je v soboto zaradi poroke ne nameravajo zapirati, prav tako bo za obiskovalce in kopalce plaže odprto tamkajšnje parkirišče, na katerem bo za potrebe poroke rezerviranih le nekaj mest, so poročale Primorske novice.

O sami poroki je sicer znanih le nekaj podrobnosti, med drugim ta, da bo obred vodil ljubljanski župan Zoran Janković, ki bo imel po lastnih besedah polne roke dela, saj ima danes na seznamu opravil ob Golobovi še štiri poroke.

Obleka iz Zagreba

Skrivnost ostaja tudi seznam gostov, po poročanju revije Suzy pa naj bi bili nevestini družici njena sestra Urša Gaber ter tesna prijateljica Pina Weisseisen, ki sta sicer obe zaposleni v Golobovem kabinetu. Revija Suzy je ob tem razkrila še, da naj bi imela nevesta pripravljeni dve obleki priznanega oblikovalca, po kateri se je odpravila v Zagreb.

Robert Golob, Tina Gaber | Foto: STA Foto: STA

Zvezo sta uradno potrdila leta 2023

Da je Robert Golob v zvezi s Tino Gaber, se je začelo šušljati že jeseni 2022, govorice pa so se še okrepile, ko sta se decembra 2022 skupaj udeležila božičnega koncerta v Vatikanu. Da sta par, sta potrdila, ko sta se februarja 2023 skupaj udeležila državne proslave ob kulturnem prazniku, Golob pa je kmalu zatem povedal, da živita skupaj in da je v postopku ločitve od svoje prve žene Jane Nemec.

Namige o skorajšnji poroki je spodbudil objavljen delček pogovora med Brigitte Macron, soprogo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, in Tino Gaber ob slavnostnem odprtju prenovljene pariške katedrale Notre Dame. Takrat je Macron Tini Gaber izrekel čestitke, njegova soproga pa jo je vprašala, ali je rekla da. Tina Gaber je nato to potrdila, čeprav ni bilo jasno, kaj je bil predmet čestitke francoskega predsednika.

