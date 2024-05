Igralka Maria Bello in priznana kuharska mojstrica Dominique Crenn sta svojo dolgoletno zvezo v nedeljo kronali s poroko. Za lokacijo obreda in zabave po njem sta si izbrali Mehiko, ker je ta država zanju kot drugi dom, sta povedali za revijo People.

Na poroko je bilo povabljenih okoli 140 gostov, med njimi je bilo precej znanih obrazov, na primer igralki Patricia Arquette in Mariska Hargitay ter rocker Gavin Rossdale.

Pod stajlinga obeh nevest se je podpisala modna hiša Dior. Maria Bello, ki jo med drugim poznamo iz filma Dobre mrhe (Coyote Ugly) ter serij Urgenca (ER) in Preiskovalci na delu (NCSI), je nosila razkošno rožnato obleko, ki jo je kombinirala s srebrnim pasom in ogrlico z detajli metuljev. Dominique Crenn, ki je z restavracijo Atelier Crenn postala prva in edina kuharska mojstrica v ZDA s tremi Michelinovimi zvezdicami, pa je oblekla bel hlačni kostim.

Za revijo People sta razkrili še nekaj podrobnosti poroke in zabave po njej, med drugim tudi to, da sta svoj prvi ples kot poročen par zaplesali na zimzeleno uspešnico Dancing Queen skupine Abba.

Obe sta v zakon pripeljali otroke iz prejšnjih razmerij, 59-letna Dominique ima z bivšo partnerko desetletni dvojčici, 57-letna Maria pa ima z bivšim partnerjem 23-letnega sina.