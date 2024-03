Poglejte, kakšno zabavo je Messi priredil svoji ženi

Antonela Roccuzzo, žena nogometaša Lionela Messija, je v začetku prejšnjega tedna dopolnila 36 let, rojstni dan pa je proslavila konec tedna, ko ji je mož priredil zabavo.

Messi je za slavje izbral trendovsko restavracijo z japonsko hrano, ki jo je pred dvema letoma v Miamiju odprl popzvezdnik Bad Bunny, med povabljenci so bili Messijevi nogometni prijatelji Sergio Busquets, Jordi Alba in Luis Suárez, ozračje pa je s svojimi ritmi dodatno razgreval argentinski didžej Bizarrap.

"Plesali in zabavali so se vso noč," je za Page Six povedal neimenovani vir, to pa potrjujejo tudi posnetki zabave, ki so se znašli na družbenih omrežjih. Nekatere so posneli in objavili drugi gostje lokala, svoje pa sta dodala tudi Messi in žena, ki sta se z nekaj utrinki pohvalila na Instagramu.

