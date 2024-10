Pahor z izredno novico: to se je zgodilo z njegovima letoma #foto

Nekdanji predsednik republike in vlade Borut Pahor zelo veliko potuje z letalom, nedavno je na svojem profilu na Instagramu delil svoj pester urnik dejavnosti, ki ga čakajo v oktobru. Obiskal bo vse od Budve, do Pekinga, Salzburga in se udeležil tudi Ljubljanskega maratona. A nedavno se mu je pot iz Ljubljane v Tivat nepričakovano podaljšala, saj so se morali zaradi hudih turbulenc vrniti na izhodišče v Beograd.

Kot je zapisal Pahor, je bil njegov jutranji let iz Ljubljane v Beograd točen, miren in obetajoč. "Polet iz Beograda v Tivat je bil točen, potem pa vse bolj in bolj turbulenten. Po neuspelem poskusu pristanka v nevihti smo se vrnili v Beograd. Let je bil miren. Zdaj sem spet v Beogradu, čakam na nov poskus in poslušam Taylor Swift," je sprva o svojem potovanju v črnogorsko mesto zapisal Pahor.

Z letom v Črno goro poskusil še tretjič

A kmalu se je Pahor z izredno novico znova javil na Instagramu in zapisal, da se jim tudi v drugem poskusu, da bi pristali v Podgorici ali Tivtu, ni izšlo, zato je že tretjič v istem dnevu pristal na letališču v Beogradu. "Poskušal bom še tretjič, znova sem se 'čekiral'. Pravijo, da letimo okoli 23. ure. Gre v tretje rado? Še kar poslušam Taylor Swift," je v hudomušnem slogu zapisal Pahor, ki se o razpletu potovanja v Tivat še ni javil svojim sledilcem.

Preberite še: