"Počasi se iz plenic vračam na oder in pred kamere," je na Instagramu objavila Nuša Lesar, voditeljica oddaje Svet na Kanalu A, ki je v torek povezovala dobrodelni dogodek s spletnima zvezdnikoma, zdravnikom Davidom Zupančičem in župnikom Martinom Golobom.

37-letnica je aprila lani začela porodniško odsotnost, v začetku junija pa sta s partnerjem Gregorjem Krušičem postala starša dečka.

S partnerjem Gregorjem sta junija lani postala starša. Foto: Mediaspeed

Voditeljica v tem času sicer ni bila povsem odsotna izpred kamer, lani decembra je na Pop TV sodelovala pri projektu Veriga dobrih ljudi, čez dva meseca, natančneje 22. julija pa se vrača na staro delovno mesto na Kanalu A.

"Zdi se mi, da sem vse pozabila in da mi možgani ne delajo več, kot so mi prej, pred porodniško," je povedala za spletni portal 24ur.com, "ampak ta problem imajo menda vse ženske, ki se vračajo po porodniški. Tako da če so vse druge zmogle, bom tudi jaz."