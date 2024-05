Melani Mekicar ima novo službo

Po vlogi v TV-seriji Skrito v raju in vodenju oddaje V petek zvečer na TV Slovenija se Melani Mekicar vrača v dobro znano okolje – na radio. Potem ko je bila med letoma 2020 in 2022 voditeljica jutranjega programa na radiu Antena, je zdaj postala voditeljica na Hitradiu Center, kjer se bo voditeljema Klemnu Kopini in Vesni Ponorac pridružila v jutranjem šovu Feel Good jutro.

Na Hitradiu Center se je pridružila voditeljema Klemnu Kopini in Vesni Ponorac. Foto: Hitradio Center

Kot je povedala 24-letnica, je o vrnitvi na radio in jutranji program kar nekaj časa razmišljala, ker jo je bilo strah ponovnega zgodnjega vstajanja, a so jo nato prepričali z vizijo in energijo. Pri jutranjem vstajanju pa bo imela tudi podporo, je dodala: "Moj partner je precejšnja jutranja ptica, tako da to pri naju ne bo problem. Zgodaj spat in zgodaj vstat je najin nov moto."

Enkrat radijka, vedno radijka

"Radijci so mi vedno govorili, da ko si enkrat v etru, ne moreš več brez. Nekako se mi dozdeva, da imajo prav," je še povedala, "Mislim, da nisem dojela, kako sem pogrešala radio, dokler se nisem vrnila pred mikrofon."

