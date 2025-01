Nataša Bokal se že drugič bori z rakom

"Nikoli nisem imela faze obupavanja. Rekla sem si: 'Gremo naprej in gremo se borit.' Ne moreš kar obupati," je po diagnozi raka za revijo Lady dejala Nataša Bokal, nekdanja alpska smučarka, ki je bila članica prve slovenske olimpijske reprezentance.

Kot je povedala, je prvič za rakom rodil zbolela pred šestimi leti, takrat je bila operirana in prestala kemoterapijo, zdaj pa se je bolezen vrnila. Trenutno je sredi kemoterapije, ki jo k sreči dobro prenaša. "Razen tega, da nimam las, se res zelo dobro počutim," je za Lady povedala nekdanja vrhunska smučarka, ki ohranja neizmeren optimizem.

Ne "zakaj ravno meni", ampak "kako bomo to rešili"

"Imela sem tudi veliko poškodb in že takrat bi lahko vrgla puško v koruzo, pa sem se vedno takoj, ko se je zgodilo, odzvala," je še dejala za Lady. "Nisem razmišljala, zakaj se je to zgodilo ravno meni, ampak sem takoj pomislila, kako bomo to težavo rešili."

Leta 1967 rojena Nataša Bokal je največji uspeh kariere dosegla na svetovnem prvenstvu v Saalbachu leta 1991, ko je v slalomu osvojila srebro, zaostala je le za Švicarko Vreni Schneider. Nekaj tednov pred tem je Škofjeločanka v Kranjski Gori zmagala na tekmi za svetovni pokal. V karieri se je spopadala s številnimi poškodbami, prestala je kar enajst operacij kolena, imela je tudi težave s hrbtenico.

