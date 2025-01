Kalifornijsko tožilstvo je v petek sporočilo, da je več let trajajoča preiskava proti rock zvezdniku Marilynu Mansonu zaradi obtožb o spolnem napadu in nasilju v družini ustavljena. Kot je zapisalo v izjavi, so obtožbe proti Mansonu zastarale, poleg tega "obtožb o spolnem napadu ni mogoče dokazati brez razumnega dvoma".

Proti Mansonu, čigar pravo ime je Brian Warner, so štiri ženske vložile tožbe, v katerih so ga obtožile posilstva, spolnega napada in telesnih poškodb. Ta je prek svojega odvetnika obtožbe večkrat zanikal in jih zavrnil kot neresnice, piše britanski BBC.

Tožbi proti Mansonu sta po pisanju francoske tiskovne agencije AFP med drugim vložili njegova nekdanja zaročenka, igralka Evan Rachel Wood, in Esme Bianco, ki je zaigrala v seriji Igra prestolov.

Na svetovni turneji

Manson je leta 2022 proti Rachel Wood sprožil sodni postopek zaradi zarote, goljufije in obrekovanja, potem ko ga je obtožila, da jo je posilil, vendar je pozneje civilno tožbo umaknil.

"Čeprav v tej zadevi ne moremo vložiti obtožnice, se zavedamo, da je močno zagovorništvo vpletenih žensk pripomoglo k večji ozaveščenosti glede izzivov, s katerimi se soočajo žrtve nasilja v družini in spolnih napadov," so zapisali v pisarni okrožnega tožilca okrožja Los Angeles Nathana Hochmana.

Manson, ki je trenutno na svetovni turneji, je nekaj ur po objavi izjave tožilstva na Instagramu objavil, da bo turneja vključevala tudi nastope v ZDA, še piše agencija AFP.

