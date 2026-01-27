Raper Kanye West, ki se predstavlja z imenom Ye, je na spletnem portalu časopisa Wall Street Journal objavil oglas, v katerem se je javno opravičil za svoje neprimerno vedenje v zadnjih letih. Dejal je, da se zdravi zaradi možganske motnje – lani je namreč doživel "štirimesečno epizodo psihotičnega, paranoičnega in impulzivnega vedenja, ki mi je uničila življenje". "Bili so trenutki, ko nisem hotel biti več tukaj," je zapisal.

V zapisu, ki je naslovljen na vse, ki jih je prizadel, je med drugim spregovoril o svojih antisemitskih izpadih ter poveličevanju Hitlerjevih izjav in svastik. "Obžalujem in resnično me je sram zaradi mojih dejanj v tem stanju. Zavezan sem odgovornosti, zdravljenju in smiselnim spremembam. Vendar to ne opravičuje tega, kar sem storil. Nisem nacist ali antisemit. Rad imam judovsko ljudstvo."

Izgubil je stik z realnostjo

V izjavi je spregovoril tudi o prometni nesreči, v kateri je bil udeležen pred 25 leti. Dejal je, da je takrat utrpel poškodbo čelnega režnja, ki ni bila pravilno diagnosticirana vse do leta 2023 in ki je po njegovih besedah vzrok za njegovo bipolarno motnjo. "Bipolarna motnja ima svoj obrambni mehanizem. Zanikanje. Misliš, da nisi bolan in da vsi drugi pretiravajo. Občutek imaš, kot da svet vidiš jasneje kot kadarkoli prej, medtem ko v resnici izgubljaš nadzor."

"Najstrašnejše pri tej motnji je, kako prepričljiva je. Ko te prepričuje, da ne potrebuješ pomoči," je zapisal. "Zaradi nje si slep, a prepričan, da veš vse. Počutiš se močnega, samozavestnega, neustavljivega. Izgubil sem stik z realnostjo. Dlje ko sem ignoriral težavo, slabše je bilo. Rekel in počel sem stvari, ki jih globoko obžalujem. Z nekaterimi ljudmi, ki jih imam najraje, sem ravnal najhuje." Kaj v resnici doživlja, je spoznal z branjem forumov na Redditu in s pomočjo, ki jo je dobil na pobudo svoje žene Biance Censori.

"Bipolarna motnja je opazno stanje nenehne duševne bolezni. Ko doživljaš manične epizode, veš, da si bolan. Ko jih ne, si popolnoma 'normalen'. Takrat pa so posledice te bolezni najhujše. Pred nekaj meseci, ko sem dosegel dno, me je žena spodbudila, naj končno poiščem pomoč," je pojasnil.

Danes, kot pravi, se z namenom, da bi se poboljšal, poslužuje različnih načinov zdravljenja, terapij, vadb in zdravega načina življenja. "Svojo energijo vlagam v pozitivno, smiselno umetnost: glasbo, oblačila in druge ideje, ki bodo pomagale svetu. Ne prosim za sočutje ali takojšnje odpuščanje, čeprav si tega želim. Prosim samo za potrpežljivost in razumevanje."

