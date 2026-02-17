Nizozemska hitrostna drsalka Jutta Leerdam je morda z eno samo potezo zaslužila skoraj milijon dolarjev, potem ko je med slavjem olimpijskega zlata razkrila športni modrček.

Jutta Leerdam je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah osvojila kar dve medalji: zlato v sprintu na tisoč metrov in srebrno v preizkušnji na 500 metrov. Poleg športnega uspeha in zvezdniškega obnašanja, ki ji ga številni očitajo, pa je 27-letnica pozornost pritegnila še z eno potezo – z odpenjanjem dresa po tekmi, izpod katerega je pokukal športni modrček.

Šlo je za premišljeno marketinško potezo, s katero je Jutta našla luknjo v olimpijskem pravilniku. Na OI namreč ni dovoljeno oglaševanje lastnih sponzorjev športnikov, dovoljeni so le logotipi proizvajalcev opreme (nizozemsko zvezo na primer sponzorira Fila). Jutta pa je z odpenjanjem našla način, kako vseeno reklamirati svojega sponzorja.

Po prečkanju ciljne črte si je strateško odpela dres in razkrila modrček s podpisom Nike. Fotografija se je seveda hitro razširila na družbenih omrežjih, objavil pa jo je tudi omenjeni športni velikan, ki je pod objavo z zapisom sporočil, da odobrava Juttino potezo: "Ko si tako hiter, ti ni treba prositi za dovoljenje." Taka izpostavljenost sponzorja naj bi Jutti po mnenju oglaševalskih strokovnjakov prinesla milijon dolarjev (okoli 850 tisoč evrov).

Številni že siti njenega obnašanja

S to potezo je Nizozemka le še dodatno razburila številne kritike, ki ji že zdaj očitajo pretirano zvezdniško obnašanje, zaradi česar naj bi je bili Nizozemci že zelo siti.

Številne je zmotil njen prihod v Italijo, kamor ni priletela z drugimi nizozemskimi športniki, ampak z zasebnim letalom svojega zaročenca, ameriškega vplivneža in nekdanjega boksarja Jaka Paula. Za nameček se ni udeležila niti slovesnosti ob odprtju olimpijskih iger.

Ker ji na Instagramu sledi več kot 6,3 milijona ljudi, se je uveljavila tudi kot vplivnica, kritiki pa pravijo, da se vede kot prava diva. Znana je tudi po tem, da z novinarji ne mara komunicirati in jim le redko nameni kakšno izjavo.

