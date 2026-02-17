Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Torek,
17. 2. 2026,
11.32

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,95

Natisni članek

Natisni članek
olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 modrček dres Jutta Leerdam

Torek, 17. 2. 2026, 11.32

6 minut

Jutta Leerdam je z odpetim dresom na OI dobro zaslužila

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,95
Jutta Leerdam | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nizozemska hitrostna drsalka Jutta Leerdam je morda z eno samo potezo zaslužila skoraj milijon dolarjev, potem ko je med slavjem olimpijskega zlata razkrila športni modrček.

Jutta Leerdam je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah osvojila kar dve medalji: zlato v sprintu na tisoč metrov in srebrno v preizkušnji na 500 metrov. Poleg športnega uspeha in zvezdniškega obnašanja, ki ji ga številni očitajo, pa je 27-letnica pozornost pritegnila še z eno potezo – z odpenjanjem dresa po tekmi, izpod katerega je pokukal športni modrček.

Šlo je za premišljeno marketinško potezo, s katero je Jutta našla luknjo v olimpijskem pravilniku. Na OI namreč ni dovoljeno oglaševanje lastnih sponzorjev športnikov, dovoljeni so le logotipi proizvajalcev opreme (nizozemsko zvezo na primer sponzorira Fila). Jutta pa je z odpenjanjem našla način, kako vseeno reklamirati svojega sponzorja.

Jutta Leerdam | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Jutta Leerdam | Foto: Reuters Foto: Reuters

Po prečkanju ciljne črte si je strateško odpela dres in razkrila modrček s podpisom Nike. Fotografija se je seveda hitro razširila na družbenih omrežjih, objavil pa jo je tudi omenjeni športni velikan, ki je pod objavo z zapisom sporočil, da odobrava Juttino potezo: "Ko si tako hiter, ti ni treba prositi za dovoljenje." Taka izpostavljenost sponzorja naj bi Jutti po mnenju oglaševalskih strokovnjakov prinesla milijon dolarjev (okoli 850 tisoč evrov).

Jutta Leerdam | Foto: Instagram Foto: Instagram

Številni že siti njenega obnašanja

S to potezo je Nizozemka le še dodatno razburila številne kritike, ki ji že zdaj očitajo pretirano zvezdniško obnašanje, zaradi česar naj bi je bili Nizozemci že zelo siti. 

Številne je zmotil njen prihod v Italijo, kamor ni priletela z drugimi nizozemskimi športniki, ampak z zasebnim letalom svojega zaročenca, ameriškega vplivneža in nekdanjega boksarja Jaka Paula. Za nameček se ni udeležila niti slovesnosti ob odprtju olimpijskih iger. 

Ker ji na Instagramu sledi več kot 6,3 milijona ljudi, se je uveljavila tudi kot vplivnica, kritiki pa pravijo, da se vede kot prava diva. Znana je tudi po tem, da z novinarji ne mara komunicirati in jim le redko nameni kakšno izjavo.

Preberite tudi:

Jutta Leerdam
Sportal Hitrostna drsalka Leerdam po ostrem boju izboljšala olimpijski rekord
olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 modrček dres Jutta Leerdam
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.