STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
19.40

41 minut

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Jutta Leerdam hitrostno drsanje

ZOI 2026, Milano, hitrostno drsanje, 1000 m, ženske

Hitrostna drsalka Leerdam po ostrem boju izboljšala olimpijski rekord

STA

Jutta Leerdam | Nizozemka Jutta Leerdam je z novim olimpijskim rekordom postala prvakinja. | Foto Reuters

Nizozemka Jutta Leerdam je z novim olimpijskim rekordom postala prvakinja.

Foto: Reuters

Nizozemka Jutta Leerdam je v ženskem hitrostnem drsanju na 1000 metrov zlato medaljo osvojila z novim olimpijskim rekordom (1:12,31). Do svoje druge olimpijske medalje je prišla po ostrem boju z rojakinjo Femke Kok, ki je pred tem sicer za kratek čas prav tako dosegla najboljši olimpijski čas. Tretja je bila Japonka Miho Takagi.

27-letna olimpijska prvakinja je na isti razdalji v hitrostnem drsanju v Pekingu leta 2022 osvojila srebrno medaljo.

Leerdam je na letošnjih olimpijskih igrah požela veliko pozornosti in bila deležna tudi kritik, ker je na prizorišče priletela z zasebnim letalom, za večino nizozemskih medijev pa ni želela dajati izjav.

Znana je na družbenih omrežjih, kjer ima samo na platformi Instagram pet milijonov sledilcev, pozornost javnosti vzbuja tudi njen zaročenec, ameriški vplivnež Jake Paul, ki je Leerdam danes podpiral s tribun.

Jutta Leerdam | Foto: Reuters Foto: Reuters

Rojakinji je morala danes premoč priznati drugouvrščena Femke Kok, sicer nosilka svetovnega rekorda na 500 metrov. Kok je na današnji tekmi s časom 1:12,59 začasno držala tudi olimpijski rekord. Srebrna medalja je njena prva na zimskih olimpijskih igrah.

Dosedanja rekorderka, Japonka Miho Takagi, je bila danes bronasta. To je njeno osmo olimpijsko odličje, od tega je osvojila dve zlati.

 Hitrostno drsanje, 1000 m, ženske:

ZLATO:  Jutta Leerdam (Nizozemska)
SREBRO: Femke Kok (Nizozemska)
BRON:   Miho Takagi (Japonska)
 

