Znani obrazi spodbujajo gibanje v vseslovenski akciji Skočimo na lepše

Zato so v Društvu revmatikov Slovenije ob podpori podjetja Medis pripravili vseslovensko akcijo spodbujanja gibanja Skočimo na lepše, v kateri sodelujejo tudi znani obrazi.

Gre za celovit program strokovno vodenih videovadb, ki je namenjen prav vsakemu posamezniku, predvsem pa bolnikom z diagnozo vnetne revmatične bolezni. Vloga akcije je še toliko večja, ker se začenja v času, ko nas epidemiološke razmere lahko znova omejijo na domače okolje. Vsi, ki želijo narediti nekaj zase, lahko namreč kjerkoli in kadarkoli do vadb prosto dostopajo na spletni strani in kanalu YouTube društva.

Nastanku akcije Skočimo na lepše je botrovala epidemija novega koronavirusa, ki je lani za več tednov povsem zaustavila izvajanje strokovno vodene telesne vadbe, ki jo Društvo revmatikov Slovenije ponuja svojim članom. To je pomenilo velik izziv, saj je poleg zdravljenja z zdravili in upoštevanja priporočil specialista revmatologa prav gibanje ključno za obvladovanje številnih revmatičnih bolezni. Vnetne revmatične bolezni namreč lahko povzročajo hude kronične bolečine, utrujenost, otekle sklepe, okorelost in deformacije sklepov, omejeno gibljivost ter v nekaterih primerih celo invalidnost, redna telesna vadba pa ima pomembno vlogo pri preventivi in rehabilitaciji. Da bi torej bolniki lahko sami pripomogli k izboljšanju svojega psihofizičnega stanja, predvsem potrebujejo dostop do pravilne in ciljno usmerjenje vadbe.

V Društvu revmatikov Slovenije so se odločili, da jih pri tem opolnomočijo, kar je tudi glavni cilj akcije. Ob podpori podjetja Medis so skupaj s priznano fizioterapevtko Anito Jaklič zasnovali celovit program terapevtskih video vadb, ki vsem zainteresiranim omogoča, da kjerkoli in kadarkoli dostopajo do strokovne in strukturirane vadbe. Ker pa so vaje primerne za vse, ne le za revmatične bolnike, je akcija hitro dobila vseslovenski zagon in k sodelovanju privabila tudi znane obraze. Prav vsi, ki želijo narediti nekaj za svoje dobro počutje, lahko zdaj iz udobja svojega doma vadijo skupaj z voditeljico Mojco Mavec, boksarko Emo Kozin, glasbenikom Miho Eričem in igralcem Nikom Goršičem.

Strokovna sodelavka Društva revmatikov Slovenije Petra Zajc poudarja, da je redna telesna aktivnost eden od stebrov za dolgo in polnovredno življenje vsakega izmed nas: "Z akcijo Skočimo na lepše želimo bolnike spodbuditi, da vadba postane del njihove vsakodnevne rutine, zato smo jo pripeljali v udobje njihovega doma. Premajhna telesna aktivnost pa ima uničujoč vpliv ne samo na potek kronične vnetne revmatične bolezni, ampak na zdravje vseh ljudi. Celovit program video vadb tako brezplačno ponujamo vsem posameznikom, ki želijo preventivno poskrbeti za dobro zdravje in funkcionalnost sklepov ter preprečevati negativne posledice procesa staranja."

Dr. Žiga Rotar, dr. med., predstojnik Kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana poudarja, da lahko bolniki sami pomembno pripomorejo k uspešnemu zdravljenju, pri čemer pa jih je treba opolnomočiti: "Pri bolnikih z vnetnimi revmatičnimi boleznimi lahko neobvladano vnetje povzroči bolečine v sklepih in obsklepnih strukturah ter vodi v trajne okvare teh struktur in zmanjšano kakovost življenja. V zadnjih dveh desetletjih smo se z izboljšanimi strategijami zdravljenja in novimi zdravili naučili zelo učinkovito zavreti vnetje. Zdravila pa pomenijo samo del uspešnega zdravljenja – najboljše rezultate zdravljenja imajo bolniki, ki se zavedajo, da sami lahko storijo največ zase tako, da poleg rednega jemanja zdravil ohranjajo idealno telesno maso, ne kadijo ter redno in pravilno izvajajo vaje, prilagojene svoji bolezni in funkcionalnemu stanju."

Program Skočimo na lepše sestavlja osem sklopov ciljno usmerjenih videovadb za lajšanje simptomov in posledic vnetnega revmatizma. Sklopi vaj so razdeljeni glede na področja telesa, ki jih želimo obravnavati. Obsegajo vaje za vratno hrbtenico, vaje za ramenski obroč, vaje za noge, vaje za hrbtenico leže ter vaje za zapestja, dlani in prste rok. Dodatni trije vadbeni sklopi poskušajo v eni vadbeni enoti zajeti vse telo in vplivati na izboljšanje različnih gibalnih sposobnosti. To so vaje za raztezanje mišic, funkcionalna vadba in vadba razgibajmo se sede.

"Telo je ustvarjeno za gibanje, pa naj bo zdravo ali bolno," pravi Anita Jaklič, dipl. fizioterapevtka s Kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana. "S primerno izbrano, ciljno usmerjeno, redno, pravilno in varno izvajano vadbo se kakovost življenja bolnikom močno izboljša. Bolniki (p)ostajajo samostojnejši v skrbi zase dolgo v starost, življenje se jim lahko celo podaljša. Redna telesna aktivnost je tako nujni del obravnave vsakega bolnika z revmatično boleznijo."

Vadba ob raziskovanju lepot Slovenije

Akcija Skočimo na lepše se namenoma začenja v času, ko nas epidemiološke razmere lahko znova omejijo na domače okolje, zato je njena vloga še toliko bolj pomembna. Za popestritev vadbe in večjo motivacijo je društvo akcijo povezalo z raziskovanjem Slovenije. Videoposnetke tako krasijo različne kulise naravnih lepot naše države, kar poveča uživanje ob izvajanju vaj.

Vadba za vse

Proces staranja in sodoben življenjski slog, ki ga močno zaznamuje čezmerno sedenje, vplivata na vse, ne le na revmatične bolnike. Zato želijo v Društvu revmatikov Slovenije s svojo akcijo nagovoriti kar čim širši krog ljudi. S tem namenom so na lepše skočili v družbi znanih Slovencev, saj so se akciji pridružili novinarka, voditeljica in popotnica Mojca Mavec, boksarska šampionka Ema Kozin, glasbenik in likovnik Miha Erič ter legendarni gledališki igralec in režiser Niko Goršič. Vsak od njih se v svojem poklicu oziroma dejavnosti srečuje z različnimi izzivi. In prav ti izzivi so za marsikoga del vsakdana, s čimer so vadbo še dodatno približali širši populaciji.

V društvu namreč verjamejo, da nihče ne bi smel ostati neaktiven, pri čemer Anita Jaklič poudarja: "Ob dejstvu, da človek v obdobju med 40. in 80. letom starosti povprečno izgubi 50 odstotkov mišične mase, od tega kar 75 odstotkov zaradi neuporabe mišic in le 25 odstotkov zaradi staranja, prav nihče ne bi smel ostati neaktiven. Obstaja zdravilo, ki se imenuje GIBANJE, ob pravilni uporabi pa je povsem brez stranskih učinkov." Vse terapevtske videovadbe iz akcije Skočimo na lepše so prosto dostopne na spletni strani društva in njihovem kanalu na YouTubu.

