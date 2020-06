Zlovešče poimenovanje ni brez razloga

Hipertenzija škodi življenjsko pomembnim organom, predvsem srcu, možganom, ožilju in ledvicam. Pri ljudeh z zvišanim krvnim tlakom je ogroženost za nastanek koronarne srčne bolezni od trikrat do štirikrat večja, grožnja nastanka možganske kapi pa sedemkrat večja kot pri ljudeh z normalnim krvnim tlakom.

Bolezen udari brez opozorila

Simptomi visokega krvnega tlaka so neizraziti, zato se ga bolniki na začetku sploh ne zavedajo. Nezaznavna okvara organov je pogosto prisotna, še preden se postavi diagnoza. Prav zaradi neopaznega razvoja hipertenzijo imenujemo tudi tihi ubijalec.

Kdaj po zdravila?

Optimalen krvni tlak je 120/80 mm Hg. O zvišanem krvnem tlaku ali hipertenziji govorimo, kadar je krvni tlak višji kot 140/90 milimetrov živega srebra.

Pri večini bolnikov le sprememba življenjskega sloga za ureditev krvnega tlaka ne zadostuje, zato potrebujejo zdravljenje z zdravili. Obstaja več skupin zdravil s katerimi se zdravi povišan krvni tlak.

Hipertenzija v času novega koronavirusa Trenutno ni dokazov, da različne vrste zdravil, ki jih uporabljamo za zdravljenje hipertenzije, vplivajo na tveganje, da bi hitreje zboleli za boleznijo covid-19 ali spremenili njen potek, zato bolnikom s hipertenzijo ni treba spreminjati svojega zdravljenja.

Domače meritve za dober nadzor bolezni

Ker visok krvni tlak ne povzroča opaznih težav, si moramo krvni tlak redno meriti sami, še posebej če spadamo v skupino z višjim tveganjem. To je še posebej pomembno v času covid-19 in bo še nekaj časa, saj je dostop do zdravstvenih ustanov in lekarn otežen in merjenje krvnega tlaka pri zdravnikih in v lekarnah ni tako dostopno. Kako si pravilno izmeriti krvni tlak, si oglejte v videu.

Z merjenjem doma bomo veliko naredili za ohranjanje dobrega nadzora nad krvnim tlakom. Strokovnjaki priporočajo, da si krvni tlak izmerimo vsaj enkrat na leto, tudi če imamo normalen krvni tlak in ne jemljemo zdravil. V tem primeru opravimo dve meritvi zjutraj in dve zvečer.

Tisti, ki se že zdravijo zaradi hipertenzije in imajo urejen krvni tlak, morajo meritve doma opravljati od enkrat tedensko do enkrat mesečno. Za vse, ki nimajo urejenega krvnega tlaka, pa bo po navodilih zdravnika potrebnih več meritev.

Ko se vklopi rdeči alarm

V primerjavi z meritvami krvnega tlaka v ambulanti so vrednosti pri merjenju doma običajno okrog pet mm Hg nižje. Če povprečje meritev krvnega tlaka doma znaša več kot 135/85 mm Hg, se o nadaljnjih ukrepih posvetujmo s svojim osebnim zdravnikom.