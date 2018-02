Žita za zajtrk v naših trgovinah: tista za otroke vsebujejo (pre)več sladkorja

Foto: Pixabay

Žita za zajtrk so priljubljena izbira potrošnikov, ker je njihova priprava hitra in preprosta, pogosto pa tudi zato, ker otroke nagovarjajo s privlačnimi sličicami in si jih zaradi teh še bolj želijo za svoj prvi obrok dneva. "Žal se velikokrat izkaže, da so zaradi visoke vsebnosti sladkorja ti izdelki primernejši za sladico kot za zajtrk," je opozorila Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS).

Enako se je izkazalo tudi na primerjalnem ocenjevanju, v katerem je Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (MIPOR) pregledal 16 izdelkov različnih blagovnih in trgovskih znamk žit s kakavom ali čokolado.

Seznam žit, vključenih v ocenjevanje

Na ocenjevanju je le en izdelek dobil oceno dobro, deset jih je dobilo oceno povprečno in pet oceno nezadovoljivo – nizke ocene so dobili predvsem zaradi neprimernega prehranskega profila oziroma velike vsebnosti sladkorja, dodanih nepotrebnih aditivov in arom, potratne embalaže in slik na njej, ki nagovarjajo najmlajše.

Izdelki za otroke imajo več sladkorja kot tisti za odrasle

Foto: Zveza potrošnikov Slovenije Pregledana žita za otroke so v povprečju vsebovala 26 gramov sladkorja na sto gramov izdelka, medtem ko so žita za zajtrk s suhim sadjem, ki so jih pregledali februarja 2017, vsebovala v povprečju 19 gramov sladkorja. Ob tem se v ZPS sprašujejo, v čigavem interesu je, da so žita za otroke bolj sladka kot tista za odrasle.

Kot so ugotovili na MIPOR, velika večina pregledanih žit za otroke vsebuje veliko sladkorja, a je bilo med vzorci tudi nekaj manj sladkih izdelkov. Zato velja pri kupovanju žit, ki jih za zajtrk ponudite otroku, pozorno prebrati hranilno tabelo.

Vsa pregledana žita so vsebovala aditive

Sladkor pa ni edina nezaželena sestavina prehrambnih izdelkov za otroke. Med pregledanimi izdelki tako ni bilo niti enega brez aditivov. Šest jih je vsebovalo le dodane arome, preostali so vsebovali še emulgator.

Foto: Pixabay

Kaj torej kupiti? ZPS svetuje:

Pred nakupom si oglejte podatke v hranilni tabeli. Žita, ki vsebujejo več kot 15 gramov sladkorja na sto gramov izdelka, otroku za zajtrk ponudite le poredko. Pri izbiri bodite pozorni tudi na podatek o vsebnosti vlaknin – teh naj bo več kot šest gramov na sto gramov izdelka.

Žita, ki niso namenjena izključno otrokom, so običajno boljša izbira, saj vsebujejo manj sladkorja.

