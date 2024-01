Že en izpadel zob lahko povzroči hude težave

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Dandanes so na voljo številne učinkovite rešitve za osebe, ki jim v čeljusti manjka en zob ali več. Vseeno obstaja splošno sprejeto mišljenje, da izguba enega zoba ni resna težava, zlasti če to ne vpliva na estetiko obraza. Toda zobozdravnik Zdenko Trampuš iz zagrebške klinike Ortoimplant Dental Spa nas prepričuje v nasprotno.

"Sodobno zobozdravstvo lahko reši vse težave z zobmi, a morda se ne zavedamo, koliko nas lahko izguba samo enega zoba stane v smislu ustnega zdravja in življenjske kakovosti," zatrjuje Trampuš.

Neprijetne posledice izgube zoba

Foto: Getty Images

Po njegovih besedah lahko nekatere posledice izgube zoba ostanejo dolgo neopazne, dokler se ne pojavi večja škoda. Zaradi tega je ključno, da začnemo čim prej odpravljati posledice, če nam izpade en zob ali več.

"Poleg vidnih estetskih težav, ki lahko vplivajo na samozavest, imajo zobje pomembno vlogo pri govoru, izguba zob pa lahko povzroči spremembe v izgovarjavi določenih zvokov," poudarja Zdenko Trampuš. Izguba zob lahko oteži tudi žvečenje hrane ali povzroči, da se sosednji zobje zamaknjejo, kar lahko moteče spremeni razporeditev zob in videz zobnega niza. Kljub temu je najbolj neprijetna posledica izgube zob atrofija čeljustne kosti.

"Na žalost veliko pacientov po izgubi zoba prelaga obisk pri zobozdravniku, posledica tega pa je lahko precejšnja atrofija kosti" zatrjuje zobozdravnik Trampuš. "Na našo kliniko redno prihajajo pacienti, ki so pred desetimi leti izgubili enega ali več zob, in na tem mestu je kost atrofirala. No, tudi za take primere obstajajo sodobne rešitve," pravi Trampuš, ki se je specializiral za zdravljenje najtežjih primerov brezzobosti. Meni, da po zaslugi implantatov danes ne obstaja več pacient, ki mu ne bi mogli vgraditi fiksne proteze.

Kot naravni zobje

Foto: Getty Images

Implantati so tako izpopolnjeni titanovi nadomestki za korenino zoba, da so skoraj enako estetski in funkcionalni kot naravni zobje. Pacientom, ki so izgubili vse zobe, implantati omogočajo menjavo nefunkcionalnih snemljivih protez s fiksnimi.

Zobozdravnik Zdenko Trampuš je že na začetku svoje kariere prepoznal pomanjkljivosti klasičnih protez in je postal prvi hrvaški zobozdravnik, ki je uvedel metodo All-on-4 – hitro odpravo brezzobosti s štirimi implantati. "Ta metoda pacientu omogoča, da takoj po operaciji dobi začasno in funkcionalno rešitev, stalno rešitev pa mu vstavimo v nekaj mesecih," pravi Tampuš.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Ob naštetih metodah Zdenko Trampuš uporablja tudi implantate Zygoma , ki predstavljajo revolucionarno rešitev za paciente s popolno atrofijo kosti zgornje čeljusti. Prav tako ponuja pterigoidne implantate, ki izkoristijo preostalo čeljustno kost kot sidrišče za implantat, ter subperiostalne individualizirane implantate, kjer okvir iz titana namesti na spodnjo (ali zgornjo) čeljust s pomočjo vijakov iz titana.

Vse za pacientovo udobje

Da bi pacienti vse postopke vgradnje implantata prestali čim bolj udobno, se je Trampuš domislil integriranega koncepta Dental Spa.

Na kliniki Ortoimplant Dental Spa je namreč vse usmerjeno k skrbi za dobro počutje pacienta, vse od ambienta in sproščujoče glasbe ob prihodu do aromaterapije in limfne drenaže pred vstopom v ambulanto.

Raznovrstne Dental Spa terapije, kot so limfna drenaža, magnetoterapija, avtotransfuzija krvi, obogatena z ozonom, in intravenozno dodajanje, spodbujajo čim hitrejše okrevanje pacienta.

Poleg tega lahko pacienti dosežejo popolno udobje z okrepljeno intravenozno analgosedacijo, saj je ta klinika registrirana za anesteziologijo. To jim omogoča sproščujoč spanec, medtem ko zobozdravnik opravlja poseg, zbudijo pa se z novim nasmehom.