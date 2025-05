Zdravje oči v digitalni dobi: kako nam lahko pomaga tehnologija?

Pametni telefoni, računalniki, pametne ure – danes so zasloni povsod. A z njimi prihajajo tudi nova vprašanja o vplivu svetlobe, predvsem modre svetlobe , na naše oči in spanec. Tehnologija nas pri tem ni pustila na cedilu – sodobne naprave vse bolj vključujejo rešitve za zaščito vida . O tem, kako lahko tehnologija pomaga ohranjati zdravje oči in katere dobre navade so pri tem ključne, smo se pogovarjali z dr. Ireno Irman Grčar, oftalmologinjo in direktorico Očesnega centra Irman.

Kaj je modra svetloba – in zakaj nas skrbi?

"Modra svetloba je del vidnega spektra z valovno dolžino med 400 in 500 nanometri. Ima višjo energijo kot druge barve vidne svetlobe in prodira globlje v oko," pojasnjuje dr. Irman Grčar. Naravno jo oddaja sonce, a med umetne vire sodijo LED svetila in vsi naši zasloni – od telefonov do televizorjev.

"Trenutni dokazi ne potrjujejo, da modra svetloba iz zaslonov neposredno poškoduje oči. Vendar pa lahko dolgotrajna izpostavljenost modri svetlobi prispeva k digitalni obremenitvi oči, ki se kaže kot suhe oči, utrujenost in zamegljen vid," pojasnjuje dr. Irman Grčarjeva.

Najpomembnejše pa je, kako modra svetloba vpliva na cikel spanja in budnosti. Modra svetloba moti sproščanje melatonina, ki je t. i. hormon spanja. To lahko povzroči težave s spanjem, še posebej, če smo zaslonom izpostavljeni pred spanjem.

Utrujene oči? Ni si jih treba zatiskati – ampak jih je treba odpreti

Ste po dolgem dnevu za računalnikom utrujeni, imate zamegljen vid ali vas pečejo oči? Dobrodošli v svetu "digitalne obremenjenosti oči", ki je danes vse bolj pogosta. Med simptome spadajo tudi glavoboli, občutek peska v očeh in celo težave s koncentracijo. "Dolgotrajna uporaba zaslonov lahko povzroči sindrom računalniškega vida (CVS), ki vključuje simptome, kot so občutek utrujenih oči, glavobol, zamegljen vid in suhe oči," pove dr. Irman Grčarjeva in doda, da so študije pokazale, da je dolgotrajna izpostavljenost zaslonom povezana z večjo verjetnostjo za razvoj kratkovidnosti, zlasti pri otrocih in mladostnikih.

Pri izbiri novega pametnega telefona se pogosto osredotočamo na kamero, zmogljivost ali oblikovanje – a zaščita oči postaja vse pomembnejši dejavnik. Novi Redmi Note 14 Pro Plus 5G ima nameščeno strojno rešitev za nizko emisijo modre svetlobe, kar Xiaomi zagotavlja s certifikatom TÜV Rheinland Low Blue Light. Poleg tega ima najzmogljivejši model v novi seriji Redmi Note 14 tudi certifikat TÜV Rheinland za cirkadiano prilagajanje in certifikat TÜV Rheinland za zaščito pred utripanjem, pa tudi certifikat SGS za nizko modro svetlobo. Najvišja raven certificiranja je potrditev, da bo izbrana naprava z zmanjšanjem modre svetlobe dokazano zaščitila uporabnikove oči!

Simptomi, ki jih ne gre prezreti:

Digitalna obremenjenost oči je danes zelo pogosta. Simptomi vključujejo:

suhe in utrujene oči,

zamegljen vid,

občutek peska v očeh,

glavobole in težave s koncentracijo.

Pomen ergonomije in tehničnih lastnosti zaslonov

Pravilna postavitev zaslona in razdalja med očmi in ekranom sta ključni za zmanjšanje vizualne obremenitve. Priporočena razdalja do zaslona telefona ali računalnika je med 40 in 50 centimetri, zaslon pa naj bo postavljen rahlo pod višino oči, kar razbremeni vratne mišice in zmanjša napetost v očeh.

"Pri izbiri naprav je pomembna tudi kakovost zaslona. Zasloni z višjo frekvenco osveževanja (nad 75 Hz) zmanjšujejo utripanje in omogočajo bolj gladko vizualno izkušnjo, kar neposredno vpliva na zmanjšanje očesne utrujenosti," doda.

Nasveti za zaščito vida pri delu z računalnikom in telefonom

Za zaščito vida dr. Irman Grčarjeva priporoča:

upoštevajte pravilo 20-20-20,

prilagodite svetlost zaslona glede na okolico,

uporabljajte umetne solze, če je treba,

zagotovite ustrezno osvetlitev in vlažnost delovnega prostora,

zaslon postaviti na primerno razdaljo in višino,

redno preverjajte vid pri zdravniku oftalmologu.

Kratki vaje in triki za sprostitev oči

Tako kot telo tudi oči potrebujejo gibanje in počitek. Zato dr. Irman Grčarjeva svetuje nekaj preprostih vaj, ki jih lahko naredimo kjerkoli:

Kroženje oči: zaprite oči in jih nežno premikajte v krogu ali v različnih smereh pogleda.

Osredotočanje na različne razdalje : držite prst približno 15 centimetrov pred obrazom in se osredotočite nanj. Nato preusmerite pogled na nekaj oddaljenega. Ponovite to večkrat, da sprostite očesne mišice.

držite prst približno 15 centimetrov pred obrazom in se osredotočite nanj. Nato preusmerite pogled na nekaj oddaljenega. Ponovite to večkrat, da sprostite očesne mišice. Palming: pokrijte oči z dlanmi in se sprostite nekaj minut.

Mežikanje z očmi: poskusite zavestno mežikati z očmi vsakih nekaj sekund. To pomaga vlažiti oči in zmanjšati napetost v njih.

Osem: predstavljajte si, da sledite obliki številke osem s svojimi očmi. Premikajte oči počasi in gladko, najprej v eno smer, nato v drugo. To pomaga pri sprostitvi očesnih mišic (Eye Surgery Guide).

Vse se začne pri navadah

V digitalnem svetu ni pomembna samo tehnologija, ampak tudi to, kako jo uporabljamo. "Za zaščito vida je nujna kombinacija pravilnih navad in primernega delovnega okolja," poudari oftalmologinja. Poleg rednih premorov in razdalje do zaslona priporoča tudi redne kontrole pri očesnem zdravniku, uporabo umetnih solz po potrebi ter pravilno osvetlitev prostora.

Sodobna tehnologija omogoča bolj prijazno uporabo zaslonov, ključnega pomena pa so tudi odgovorne navade in zmernost pri uporabi. V digitalnem svetu je pomembno, da si za oči vzamemo čas – tako za počitek kot za preventivo.