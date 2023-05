Zdrava starost je v naših rokah, saj lahko na hitrost staranja pomembno vplivamo sami

Oglasno sporočilo

Ob letošnjem »dnevu mladosti« so v Medexu v skladu s svojim temeljnim poslanstvom izboljševanja kakovosti življenja s klinično podprtimi inovacijami na področju rabe čebeljih pridelkov odprli pomembno javno razpravo o možnostih upočasnjevanja staranja. Spregovorili so o načinih, s katerimi si lahko podaljšamo obdobje zdravega dela življenja ter učinkovito poskrbimo za kakovostno, aktivno in prijazno starost.

V Medexu so odprli pomembno javno razpravo o možnostih upočasnjevanja staranja. Foto: Črt Piksi

Eliksir življenja in dolgoživosti se skriva tudi v čebeljem panju, natančneje v matičnem mlečku. Ta je ključna sestavina Medexove izjemne inovacije, edinstvene formule ROYAL YOUTH™ v novem prehranskem dopolnilu Beelixir™, ki s svojo podporo celičnim funkcijam pomaga upočasniti biološko staranje in podaljšati obdobje zdravja.

Na okrogli mizi, na kateri so sodelovali prof. dr. Branka Javornik, strokovnjakinja za biologijo staranja, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani in redna profesorica za genetiko in biotehnologijo, Aleša Mižigoj, direktorica Medexa, in dr. Rok Kopinč, direktor razvoja v Medexu, so ugotavljali, da se pričakovana življenjska doba sicer res daljša, vendar pa dejstvo, da živimo dlje, še ne pomeni, da smo tudi dlje zdravi.

Na okrogli mizi so sodelovali Rok Kopinč, Aleša Mižigoj in Branka Javornik. Foto: Črt Piksi

»Ker je prebivalstvo zaradi daljšanja življenjske dobe vse starejše, postaja področje biologije staranja oziroma biogerontologije vse pomembnejše, saj na celičnem oziroma molekulskem nivoju ter na nivoju organizma odgovarja na vprašanje, zakaj in kako se staramo. Če te procese razumemo, tudi kot posamezniki lažje ukrepamo,« je izpostavila prof. dr. Branka Javornik.

Z leti se v našem DNK počasi kopičijo poškodbe in napake, v celicah je vse več celičnih odpadkov, učinkovitost bioloških procesov se slabša, prihaja do informacijskega šuma oziroma napačnega izražanja genov. Telo ima sicer razvit sistem popravljanja napak, ki pa z leti izgublja učinkovitost. Celice, tkiva in organi vse slabše delujejo, zaradi česar se skokovito povečuje tveganje za razvoj s starostjo povezanih kroničnih bolezni. Te pa pomembno zmanjšajo kakovost življenja posameznika.

Obiskovalci so slišali veliko zanimivih stvari o načinih, s katerimi si lahko podaljšamo življenje. Foto: Črt Piksi

Kronološko starost nam kaže datum rojstva, biološka starost pa odseva stanje naših organov in telesa. Biološko starost lahko izmerimo z različnimi metodami oziroma parametri, od krvnih testov do raziskav epigenoma, slike obraza, psiholoških testov … Določimo jo lahko s precejšnjo natančnostjo in jo s primernim življenjskim slogom tudi upočasnimo. Geni namreč niso naša dokončna usoda, saj je pomembno tudi področje epigenetike, ki proučuje izražanje genov pod vplivom okolja. »Določene genetske predispozicije seveda imamo, evolucijsko gledano pa naš genom, ki smo ga podedovali od prednikov lovcev in nabiralcev vsebuje zlasti gene za zaščito in vzdrževanje organizma. Ti pa se v današnjem neaktivnem, sedečem, stresnem in »debelilnem« okolju ne obnesejo najbolje. Nazoren primer je prehrana, kjer se je izkazalo, da je odgovor organizma na zmanjšan vnos kalorij ali stradanje znižanje rasti in reprodukcije ter okrepitev sistemov za vzdrževanje in popravilo poškodb. Poveča se tudi odpornost na stres, podpira se preživetje celic, kar vse vodi do izboljšanja zdravja, odpornosti na bolezni in podaljševanja življenjske dobe. Način prehranjevanja in druge »navade« življenjskega sloga, kot so redna telesna dejavnost, skrb za dober spanec in čustveno stabilnost, bistveno prispevajo k uravnavanju izražanja genov za dolgoživost.« je pojasnila prof. dr. Branka Javornik.

Biološko starost lahko izmerimo z različnimi metodami. Foto: Črt Piksi

Za upočasnitev biološke starosti je ključna aktivacija beljakovin sirtuinov

Sirtuini vplivajo na izražanje genov, nenadomestljivi so pri popravljanju poškodb DNK, spodbujajo samočiščenje celic in nevtralizacijo prostih radikalov. Ena najpomembnejših molekul za delovanje sirtuinov pa je molekula NAD, ki je bistvena tudi za proizvodnjo celične energije. Ugotovili so, da sirtuine lahko aktiviramo z različnimi pristopi: z že omenjenim zmanjšanjem dnevnega vnosa kalorij, zmerno telesno aktivnostjo, občasnim izpostavljanjem telesa nizkim temperaturam ter uživanjem snovi, ki spodbudijo njihovo delovanje. Povečevanje aktivnosti sirtuinov in zagotavljanje zadostnih zalog NAD je tako ena izmed ključnih strategij za upočasnitev biološkega staranja.

»Sirtuine pa aktivira tudi matični mleček, ki uravnava izražanje genov pri čebelji matici in ji podaljša življenje kar za 30-krat v primerjavi s čebelo delavko. Raziskave kažejo, da za 10–25 % podaljša življenje tudi nekaterim drugim živalskim vrstam. V klinični raziskavi smo pokazali, da tudi pri ljudeh vpliva na procese, posredno povezane s staranjem, spodbuja regeneracijo celic, povečuje odpornost organizma na stres in zavira škodljive vnetne procese v telesu, ki prispevajo k staranju in razvoju kroničnih bolezni,« je pojasnil direktor razvoja dr. Rok Kopinč.

Na podlagi novih dognanj so v Medexu združili matični mleček ter koencima NAD in Q10 v edinstveno standardizirano formulo Royal Youth™. V izdelku Beelixir™ jo dopolnjujejo še cink ter vitamina D3 in B1. S kombinacijo sestavin, ki je edinstvena tudi v svetovnem merilu, so inovativno pristopili k reševanju problematike zdravega staranja, ki je kot dopolnitev zdravemu življenjskemu slogu priporočljiva že po 30. letu starosti. Takšna podpora celičnim procesom za upočasnitev biološkega staranja bo učinkovito podaljšala obdobje zdravega dela življenja tudi v pozno starost.

Revolucionarno prehransko dopolnilo, ki pomaga upočasniti biološko staranje. Foto: Črt Piksi

»Da je matični mleček res izjemna dragocenost iz čebeljega panja, potrjuje že preprosto dejstvo, da sta čebelja matica in čebela delavka genetsko povsem enaki, zaradi razlike v prehranjevanju ličink (ličinke matice se hranijo izključno z matičnim mlečkom, ličinke čebele pa z mešanico medu in cvetnega prahu) pa se ličinka matice razvije v pravi »superorganizem«, saj je dvakrat večja od delavke, živi 30-krat dlje in izleže 2000 jajčec na dan. Z receptom dolgega življenja čebelje matice, ki je s svojo dolgoživostjo eno najbolj osupljivih bitij, pa lahko na naraven način pomagamo tudi ljudem, da bodo z upočasnitvijo biološkega staranja dlje mladostni, aktivni in pri močeh. Dolgoletna vlaganja v razvoj in raziskave v Medexu so se zares obrestovala in dokazala, da matični mleček znižuje vnetne procese v celicah, ki pripomorejo k staranju organizma. Zato si upam trditi, da bo Beelixir™ eden tistih izdelkov, na katere bomo v Medexu najbolj ponosni,« je povedala direktorica Medexa Aleša Mižigoj.

Starosti, ki je zapisana na naših osebnih dokumentih, se res ne moremo izogniti in je spremeniti. Lahko pa se izognem prezgodnjemu staranju ter z zdravim načinom življenja in učinkovito podporo celicam in organizmu spremenimo način, kako se staramo. Ker je življenje vredno dobro (pre)živeti vse do zadnjega dne.

Medex je družinsko podjetje, ki je že 69 let s strastjo povezano s čebelami. Kot pionirji apiterapije izboljšujejo življenja ljudi z naravnimi, učinkovitimi in inovativnimi prehranskimi dopolnili na osnovi čebeljih pridelkov in drugimi darovi neokrnjene narave. Prvi v Sloveniji omogočajo preverjanje varnosti in kakovosti njihovega medu. So tudi pionirji apiterapije v Sloveniji in po svetu, kar pomeni, da čebelje pridelke uporabljajo za terapevtske namene. Imajo registrirano raziskovalno skupino s štirimi raziskovalci – doktorji znanosti, ki skupaj s podporno ekipo 6 strokovnih sodelavcev odkriva nova področja delovanja čebeljih pridelkov.

Naročnik oglasnega sporočila je MEDEX.