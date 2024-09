Zavarovalnica izplačala več kot 200 tisoč evrov odškodnine

Ob začetku šolskega leta je pomembno, da starši razmislijo o varnosti svojih otrok – ne le v šolskih prostorih, ampak tudi med športnimi aktivnostmi, ki jih otroci redno obiskujejo. Šport je bistven del odraščanja, saj ne prinaša le fizičnih koristi, ampak tudi pomembno prispeva k razvoju osebnosti otrok. Za mnoge starše je odločitev, da svojega otroka vključijo v športno dejavnost, tudi korak k njihovemu boljšemu telesnemu in duševnemu zdravju. Vendar s športom prihajajo tudi določena tveganja, zato je nezgodno zavarovanje otrok in mladine pomembna naložba za brezskrbno odraščanje.

Nezgode se pogosto pripetijo ravno takrat, ko jih najmanj pričakujemo – med rutinsko igro, na poti iz šole ali celo med sproščeno družinsko aktivnostjo. Padci, zvini, buške, praske in zlomi so del odraščanja, še posebej pri otrocih, ki so aktivni in radovedni. Kljub previdnosti nesreča nikoli ne počiva, zato je pomembno, da smo na takšne situacije pripravljeni.

Nezgodno zavarovanje zagotavlja, da so otroci zaščiteni tudi v teh nepredvidenih trenutkih, ko majhna poškodba lahko privede do večjih skrbi. S hitrim dostopom do specialističnih pregledov in ustreznim zdravljenjem bo vaš otrok hitreje okreval, vi pa boste brez finančnih skrbi.

Nezgodno zavarovanje, ki vam prihrani finančne skrbi Nezgodno zavarovanje otrok in mladine Generali zavarovalnice je namenjeno otrokom, šolarjem, dijakom in študentom do 26. leta starosti. Ni vezano na šolsko leto, pač pa ga lahko sklenete enkrat in velja do konca zavarovalnega leta, ko zavarovanec dopolni 27 let. Zavarovanje velja 24 ur na dan ne glede na to, kdaj in kje se zgodi nezgoda: v vrtcu, šoli, na izletu, potovanju, doma ali v tujini, med počitnicami. Poleg tega krije tudi poškodbe, ki se zgodijo otrokom športnikom na treningu ali tekmi. Izplačila so hitra, kar omogoča, da se zdravljenje začne čim prej, brez dodatnih finančnih skrbi za starše. Vaš otrok ali mladostnik v najkrajšem času pridobi diagnozo in zdravljenje v okviru kritja, ki omeji morebitne trajne posledice in omogoči vrnitev v šolo in na igrišče. Prvo leto do 20-odstotni popust na nezgodno zavarovanje Zaščitite otrokovo razigranost in raziskovanje že danes. S svojim zastopnikom uredite vse potrebno, da uveljavite popust.

Varno in sproščeno do uspeha

Otroci so po naravi radovedni in željni igre, šport pa jim omogoča, da skozi igro spoznavajo nove prijatelje, razvijajo socialne veščine in se preprosto zabavajo. Pri vključevanju otrok v športne aktivnosti je najpomembnejše, da sami v tem uživajo. Šport mora biti zabavna izkušnja, ki spodbuja veselje do gibanja, ne pa vir stresa ali pretiranega pritiska. Če otrok čuti veselje do športa, bo bolj motiviran, da se vanj redno vključuje, kar bo dolgoročno prispevalo k njegovemu fizičnemu in psihičnemu razvoju.

Pomembno pa je, da otroke naučimo osnove varne vadbe. Pred vsako vadbo je nujno, da se otrok pravilno ogreje. To zmanjša tveganje za poškodbe mišic in vezi ter jih pripravi na napornejše aktivnosti. In čeprav otroci pogosto delujejo kot neizčrpni viri energije, je pomembno, da se športne aktivnosti izvajajo postopoma. Preobremenjenost lahko vodi do utrujenosti in s tem povečanega tveganja za napake in poškodbe. Poskrbite tudi za varno opremo, kot so čelada, ščitniki, ustrezni športni copati itd. Ustrezna oprema zagotavlja večjo varnost in zaščito med športom. Enako pomembna kot vadba pa sta tudi počitek in prehrana.

S tem, ko otroci uživajo v športu in se hkrati zavedajo pomembnosti varne vadbe, se zmanjša tveganje za poškodbe. A tudi če se nezgoda zgodi, nezgodno zavarovanje staršem zagotavlja, da bo njihov otrok deležen hitre pomoči in ustreznega zdravljenja.

V ponudbi nezgodnih zavarovanj pri Generali zavarovalnici posebno pozornost namenjajo športnikom. Poleg "rekreativnih" zavarujejo tudi registrirane športnike do 15. leta in to brez doplačil, za vse nezgode, ki se jim pripetijo na treningih in tekmah. To pomeni, da so tudi mladi nogometaši, košarkarji, hokejisti, smučarji in drugi športniki deležni popolne zaščite brez dodatnih stroškov. S starostjo se povečuje intenzivnost in tveganje pri športu Za športnike nad 15 let pa lahko zagotovijo popolno kritje z doplačilom za športe: nogomet, vse vrste hokeja, košarka, vsi borilni športi, vse vrste smučanja, sankanje, deskanje in smučarski skoki, ragbi, jamarstvo, vse vrste kolesarstva, jahanje, rokomet in športno plezanje (razen na umetnih stenah).

Zakaj je nezgodno zavarovanje otrok in mladostnikov nujno?

Starši se pogosto srečujejo s situacijami, ko morajo zaradi poškodbe svojega otroka iskati drugo mnenje ali čakati na specialistični pregled. Prednost nezgodnega zavarovanja otrok in mladine do 26. leta je, da staršem omogoča, da ob nezgodi hitro pridejo do potrebnih zdravstvenih storitev in preiskav.

Zavarovanje tako vključuje specialistične preglede, diagnostične preiskave ter načrt zdravljenja zaradi nezgode, kar omogoča hitrejšo pridobitev diagnoze in začetek zdravljenja. To je še posebej pomembno za športnike, saj pravočasno zdravljenje pomeni tudi hitrejšo vrnitev na treninge in tekme.

Sklenitev nezgodnega zavarovanja še nikoli ni bila tako preprosta. Ob sklenitvi pri zastopniku so na voljo različne ugodnosti: do 35 odstotkov lojalnostnega popusta Generali ZAME za sklenjena zavarovanja, 1

do 20 odstotkov popusta za člane Generali ZAME na nezgodno zavarovanje otrok in mladine. Sklenitev zavarovanja prek spleta na prodajni točki G24 vam prinaša takojšnji desetodstotni popust.



1Popust prejmete, če ima eden od staršev, ki je plačnik zavarovanja, pri Generaliju sklenjena še druga zavarovanja. Popust je odvisen od števila zbranih točk Generali.

Generali izplačala 202.750 evrov odškodnine

Gimnazijec Žiga* je utrpel hudo poškodbo hrbtenice po padcu z 1,5 metra visokega zidu. Rok in nog ni mogel premakniti. Zdravniki so ugotovili zlom četrtega vratnega vretenca z utesnitvijo hrbtenjače. Po operaciji in dolgotrajnem zdravljenju v bolnišnici je šel v rehabilitacijski center, kjer je preživel več mesecev, preden je odšel v domačo oskrbo.

Generali zavarovalnica mu je iz sklenjenega nezgodnega zavarovanja po progresivni lestvici izplačala 202.750 evrov zavarovalnine. Žigova družina je ta sredstva porabila za prilagoditev stanovanja in življenjskih razmer.

Žiga je imel sklenjeno nezgodno zavarovanje Paket D.