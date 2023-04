Za izboljšano kakovost življenja brez bolečih sklepov

Sodoben življenjski slog, obremenitve in staranje vplivajo na zdravje naših sklepov. Pogosto prevladuje mnenje, da so težave s sklepi "rezervirane" samo za starejše ljudi, toda v resnici to ni povsem res. Staranje in fizične obremenitve sklepov zaradi športa, dolge vožnje, težkega fizičnega dela, stanja na nogah, sedečega življenjskega sloga in debelosti lahko sčasoma vodijo v poškodbe. Sklepi se začnejo hitreje starati, sklepni hrustanec pa propadati. Vse to dolgoročno vpliva na kakovost življenja.

Spremembe, staranje in obraba

Sklepi se začnejo starati okoli 25. leta, ko se proizvodnja kolagenskih vlaken v telesu postopoma upočasni. Vse se začne v hrustancu, ki postopoma izgublja moč in elastičnost, zato pri gibanju prihaja do trenja. Tako kot pri vseh tkivih se sposobnost rasti in regeneracije sklepnega hrustanca s starostjo zmanjšuje. Bolečina v sklepih se lahko pojavi v enem ali več sklepih hkrati (npr. v roki, prstu, kolenu, kolku …). Do bolečine v sklepih pogosto prihaja, ker tvorba novega hrustanca poteka počasneje kot njegova razgradnja. Posledično se pojavi posebna oblika bolečine, ki je posledica obrabe hrustanca, kar se imenuje osteoartroza. Bolečina pri tej bolezenski težavi ni stalna in je pogosto močnejša zjutraj oz. po daljšem mirovanju ali sedenju. Bolečini se pogosto pridružijo otekanje in občutljivost sklepov, pokanje v sklepih in omejena gibljivost sklepa.

Dejstvu, da se sklepi in hrustanec z leti obrabijo, se žal ne moremo izogniti. Lahko pa sami v veliki meri ohranimo svoje sklepe zdrave z ustreznim načinom življenja, zdravo prehrano in zmerno telesno dejavnostjo. Svoji prehrani lahko dodamo kakovostna prehranska dopolnila. Yasenka Omniflex FlexVital je tekoče prehransko dopolnilo, ki prinaša izbrano kombinacijo sestavin, ki so naravno prisotne v našem telesu in so pomemben gradnik v strukturi in zaščiti vezivnih tkiv: kolagen, glukozamin, hondroitin in hialuronsko kislino. Izdelek vse­buje tudi vitamin C in mangan.

Naj nas lahkotnost gibanja spremlja skozi vsa življenjska obdobja!

Gibanje, prehrana in prehranska dopolnila

Čeprav je na splošno malo verjetno, da bi preprečili vse nelagodje v sklepih, je mogoče zmanjšati intenzivnost. Gibanje in vadba pomagata preprečiti boleče sklepe. Bolj prožne in močne so vaše mišice, manjša je verjetnost, da se bodo okorile in oslabile okoli sklepov, kar bo pomagalo zmanjšati bolečino. Tudi s prehrano lahko pomembno vplivamo na kondicijo svojih sklepov. Z zmanjšanjem telesne teže poskrbimo za razbremenitev sklepov, z raznovrstno, sezonsko hrano, ki jo dopolnimo s primernimi prehranskimi dopolnili, pa zmanjšujemo vnetne procese v telesu in omogočimo regeneracijo tkiv. Vnetje je imunski odziv telesa in lahko vključuje oteklino, pordelost in bolečino. Ta bolečina lahko vpliva na kosti, vezi, kite, mišice ali hrustanec. Pomembno je, da ukrepamo pravi čas in s tem preprečimo tveganje za poslabšanje stanja – saj to neizogibno vodi v slabšo kakovost življenja.

Yasenka Omniflex FlexVital vsebuje kombinacijo sestavin, ki vračajo prožnost kolenom in sklepom zagotovijo hranljive snovi.

KOLAGEN je glavna beljakovinska sestavina kože, kosti in hrustanca. Predstavlja približno 80 % skupnih kostnih beljakovin, približno 95 % predstavlja tip I., ki povezuje posamezne kosti v sklepe, tvori ovojnice okrog organov ter jih med seboj ločuje. Povezuje kožo s podkožnimi strukturami, ovija mišice in posamezne mišične skupine. Naše telo je sposobno kolagen samo proizvajati, toda že po 25. letu se sposobnost tvorbe kolagena upočasnjuje. Če želimo kolagenske izgube nadomestiti, je pomembno uživanje hrane, bogate s kolagenom, prehrani pa lahko dodamo tudi kakovostna prehranska dopolnila.

oskrbuje sklepe s pomembnimi gradniki, je sestavni del večine proteoglikanov (heparin, keratan sulfat, hialuronat), ki gradijo številna tkiva in organe našega telesa – kožo, kosti, nohte, lase. Potreben je za konstrukcijo in vzdrževanje vezivnega tkiva, še posebej hrustanca. HONDROITIN SULFAT je glikozaminoglikan, naravna sestavina hrustanca. Hondroitin prispeva k zaščiti zdravega hrustanca pred prezgodnjim propadanjem, tako da zagotavlja tvorbo sklepne tekočine. Sklepna tekočina je snov, ki prehranjuje sklepe ter jih ščiti pred mehanskimi poškodbami.

Hrustanec ščiti površino kosti pred poškodbami, hkrati pa absorbira obremenitve med gibanjem. Zagotovi gladko drsenje ene kosti ob drugo v sklepu in zmanjša trenje in pritisk med sklepnimi ploskvami med gibanjem. Zato si zagotovimo zadostni vnos učinkovin, ki pomagajo ohranjati hrustanec v vrhunski formi.

VITAMIN C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje hrustanca in kosti

ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje hrustanca in kosti MANGAN ima vlogo pri nastajanju vezivnega tkiva in vzdrževanju normalnih kosti

Učinkovita prva pomoč pri bolečinah v sklepih

Bolečine v sklepih so s staranjem vedno pogostejše. Obstaja kar nekaj ukrepov za lajšanje bolečine, kot je izguba telesne teže, primerno gibanje in okrepitev mišic, vendar poiščite zdravniško pomoč, če so sklepi zelo boleči ali če se stanje ne izboljša. Pomembno pomoč pa predstavljajo tudi prehranska dopolnila, le-ta naj vsebujejo glukozamin, hialuronsko kislino in kolagen. Yasenka Omniflex FlexVital je med prehranskimi dopolnili zares posebno, saj s svojimi izbranimi sestavinami poskrbi za celostno podporo našim sklepom. Omniflex FlexVital je eden od najbolj iskanih Yasenkinih izdelkov, tekoča oblika dodatka ima prijeten okus pomaranče, omogoča hitro absorpcijo in je preprosta za uporabo.

Povrnimo si kakovost življenja brez bolečih sklepov in ohranimo lahkotnost gibanja!

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.