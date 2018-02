Z laserjem do Pariza

Potovati in raziskovati nove kraje je užitek, ki si ga moramo občasno privoščiti vsi. Le tako si bomo razširili obzorja in spoznali nove ljudi. Zapriseženi avanturisti nove kraje odkrivajo brez ovir.

Potovanja nas navdihujejo. S pravim ciljem v mislih smo lahko kos najrazličnejšim izzivom vsakdanjega življenja. Za uporabnike očal so priprave na potovanje vedno malce posebne, saj morajo biti pozorni, da jih ne pozabijo doma. Le tako bodo lahko neko destinacijo res doživeli v najlepši luči.

Brez jasnega pogleda je namreč užitek v lepotah novih krajev precej okrnjen. Kar 60 odstotkov ljudi ima težave z vidom. V poletnem času, na oddihu ob morju, v gorah ali med športnimi aktivnostmi so očala lahko marsikomu v napoto.

Življenje brez leč ali očal je na splošno bolj lagodno, to pa je tudi eden od ključnih dejavnikov, zaradi katerih se ljudje odločajo za lasersko korekcijo vida.

Pariz – mesto romantike, parfumov in visoke mode

Pariz je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na svetu, ki vsako leto privabi 16 milijonov turistov. Navdušeni nad mogočno arhitekturo, slikovitimi uličicami, ljubkimi bistroji, razkošnimi palačami, muzeji in trgovinami se vedno znova vračajo.

V Parizu vedno lahko najdemo nekaj zase ne glede na to, v kakšnem razpoloženju obiščemo to mesto ob Seni. Nekaj znamenitosti, ki jih moramo videti:

Foto: Pexels

veleblagovnica Galeries Lafayette,

muzej Louvre,

umetniška četrt St. Germain,

bazilika SacréCour na griču Montmartre,

katedrala NotreDame,

sodobna četrt La Defense,

Eifflov stolp,

Slavolok zmage

Versajska palača,

trgi Concorde, Bastille, Vendôme, Trocadéro, Etoile, République,

center moderne in sodobne umetnosti Georges Pompidou.

V Parizu si turisti najraje ogledajo Eifflov stolp, najbolj obiskan muzej na svetu Louvre, Versajsko palačo in zabaviščni park Disneyland.

Zanesljivost laserskih operacij

Laserska korekcija vida je hiter in neboleč poseg. Na leto po vsem svetu izvedejo več kot 60 milijonov tovrstnih posegov, pa tudi sicer velja za enega najvarnejših medicinskih posegov.

Kaj morate vedeti o laserski korekciji vida?

1. Laserska korekcija vida je poseg, pri katerem z laserjem uspešno in trajno korigirajo kratkovidnost, daljnovidnost in astigmatizem.

2. Laserska korekcija vida je neboleča.

3. Laserska korekcija vida je poseg, ki traja zgolj deset (10) minut.

4. Pred posegom je treba opraviti le en pregled, na katerem se ugotavlja primernost kandidata za tovrstno korekcijo vida.

5. Lasersko korekcijo vida se najpogosteje opravlja z metodama PRK in LASIK. V polikliniki Optical Express so metodi LASIK in PRK dodatno izboljšali z uporabo diagnostičnega aparata iDesign. Ta lahko odkrije tudi najbolj neznatne nepravilnosti v očesu, ki jih lahko odpravimo z laserjem. Postopek je tako še bolj natančen in omogoča še bolj učinkovito korekcijo vida.

Operacija po metodi LASIK

Foto: Thinkstock Operacija dioptrije po metodi LASIK je ena od najbolj razširjenih na svetu. Gre za izjemno natančen in uspešen postopek, ki je primeren za paciente z manjšo, srednjo ali visoko dioptrijo. Poseg opravijo pri osebah, ki so starejše od 18 let in pri katerih se dioptrija v zadnjih 12 mesecih ni spremenila za več kot 0,5.

Izvajajo jo s hladnim svetlobnim žarkom laserja excimer in tako nežno spremenijo obliko očesne roženice.

Ena od večjih prednosti te metode je nedvomno tudi hitro okrevanje. Večina pacientov lahko normalno opravlja svoje obveznosti že 48 ur po operaciji. Nekateri pacienti lahko nekaj ur po posegu občutijo manjše draženje, vendar se večina po počitku počuti zelo dobro.

Operacija po metodi PRK

Metodo PRK izvajajo na površini očesa in zahteva malce daljše okrevanje. Površinske metode uporabljajo zelo redko, in sicer le takrat, ko iz kakršnegakoli razloga ne morejo narediti pokrova kot pri metodi LASIK.

Čeprav v medicini stoodstotnih zagotovil ni, je poseg laserskega odstranjevanja dioptrije varen.