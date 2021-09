Vitamini v liposomski obliki dokazano bolj učinkoviti

Oglasno sporočilo

Tudi v materinem mleku so liposomi. Liposomi so naravne strukture lipidov, ki se tvorijo v vodi. Mleko sesalcev jih vsebuje in še več, kot zanimivost, ko doma pripravljate fižolovo juho in če jo zmešate z vašim paličnim mešalnikom, dobite kar nekaj liposomov, ki v vaše telo vnašajo hranila.

Torej, ne bojte se liposomov, v primerjavi z ostalimi prehranskimi dodatki, gre le za dodatke, ki se veliko bolje izkoristijo, skratka vaše telo jih zares uporabi.

Kaj je liposom?

Liposom je mikroskopski mehurček, sestavljen iz vodnega jedra in fosfolipida, iz istega materiala, iz katerega je sestavljena naša celična membrana. Te mehurčke napolnimo z molekulo, npr. vitaminom C, za katerega želimo, da ga bo telo zlahka absorbiralo (izkoristilo). Liposomi so idealni za vnašanje hranilnih snovi, prehranskih dopolnil in zdravil v telo, saj jih črevesje zlahka vsrka, ob tem pa se istočasno vsrkajo dodatne snovi, ki so v vodnem mehurčku (vitamini, minerali). Pri ostalih prehranskih dodatkih pa encimi v ustih in želodcu, prebavni encimi, žolčne soli in različna črevesna flora zelo oslabijo hranila, preden se dokončno presnovijo v jetrih in so na voljo telesu.

Liposomi se absorbirajo tako, da se preprosto stopijo v človeško celico, in sicer zato, ker imajo zunanjo plast (membrano), ki je sestavljena iz enakih fosfolipidov, kot tudi celična membrana. Liposom in celica se v bistvu združita kot dva milna mehurčka, ko se dotakneta drug drugega. Zmeša pa se tudi vsebina obeh kroglic in to je tisti neverjeten način, po katerem se vitamin C v liposomu neposredno dostavi v celico.

Liposomska absorpcija se zelo razlikuje od črevesne absorpcije. Večina zdravil in hranil sestavljajo molekule, ki so prevelike, da bi se lahko absorbirale. Običajna pot absorbiranja hranil poteka tako, da se molekule hranil razgradijo na velikost, ki omogoča, da spolzijo med celičnimi stenami želodca in črevesja ter vstopijo v krvni obtok. Jetra in drugi organi te molekule nato zopet sestavijo.

Za dodatno razlago, ali imajo prehranska dopolnila, ki so narejena po načelu liposomske tehnologije, res večjo biorazpoložljivost zdravilne učinkovine za telo, smo povprašali prof. dr. Boruta Štrukla, mag. farm, s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

"Liposomska oblika prehranskih dopolnil predstavlja napredno farmacevtsko tehnologijo, ki omogoča, da je učinkovina bolje zaščitena v prebavnem traktu, običajno se hitreje in bolje absorbira in tako doseže visoko koncentracijo snovi v krvi. Ali je biološka uporabnost boljša ali ne, je odvisno od učinkovine: naj navedem primer vitamina C. Vitamin C (askorbinska kislina) je vodotopen vitamin in antioksidant, ki je hitro podvržen oksidaciji in razpadu, obenem pa lahko draži želodčno in črevesno sluznico. Če ga vzamemo v liposomski obliki, ne draži sluznice, se bistveno hitreje absorbira in doseže visoke koncentracije v krvi. V študiji, ki sta jo naredila Davis in Hickey s sodelavci, je razvidno, da lahko z liposomsko vgrajenim vitaminom C dosežemo koncentracijo v krvi do 400 Irmol/l, kar je približno dvakrat do trikrat več od koncentracije, ki jo lahko dosežemo s peroralno zaužitim vitaminom C."

Različni liposomski izdelki

Med prehranskimi dodatki je veliko liposomskih izdelkov, vendar natančna raziskava pokaže, da bi nekatere morali jemati kot izdelke v predliposomski fazi, saj v večini izdelkov primanjkuje bistveni element - voda. Brez vode ni liposomov. Pravi liposomi se zmešajo z vodo. Večina izdelkov se opira na visoko vsebnost etanola ali glicerola, vendar to ni dovolj za uveljavljanje izdelka kot liposomskega. Izvedli smo teste z dvema različnima formulacijama dveh različnih proizvajalcev. Preprosto dodajanje liposomskega izdelka v kozarec vode kaže na to, da se v vodi ne zmešajo v homogeno zmes.

Levo: Liposomski vitamin C Ekolife natura v vodi Desno: Predliposomski izdelek v vodi

Študija biorazpoložljivosti liposomskega vitamina C

Testirana izdelka: 1. Liposomski vitamin C Ekolife natura, 5 ml/1000mg (modra barva) 2. Neliposomski vitamin C, 5ml/1000mg (rdeča barva).

Povzetek študije: Na podlagi rezultatov, pridobljenih v tej študiji, je bilo ugotovljeno, da je liposomski vitamin C Ekolife natura (5 ml/1000 mg) 1,76 -krat bolj biorazpoložljiv kot referenčni izdelek neliposomski vitamin C (5 ml/1000 mg) (referenca) pri zdravih, odraslih osebah na tešče.

Študija kaže, da je lahko liposomsko uživanje vitamina C enakovredno intravenozni terapiji z vitaminom C.

Pekoča sluznica

Če vas torej pri jemanju običajnega vitamina C peče želodčna ali črevesna sluznica, vas pri uživanju liposomskega vitamina C zagotovo ne bo.

Običajen vitamin C v primerjavi z liposomskim vitaminom C

Absorbcija ali izkoristek običajnega vitamina C je 20 odstotkov, absorbcija liposomskega vitamina C je med 90 in 95 odstotkov. To boste začutili tudi sami, saj se vam bo, če boste začeli smrkati ali se slabše počutiti, počutje zelo hitro izboljšalo. V akutnih fazah ga sama vzamem 2000 mg/dnevno.

Herpes in vitamin C

Krepitev imunskega sistema je zagotovo ključ, da herpes čim hitreje pozdravimo.

Moja izkušnja s herpesom je naslednja. Ponoči sem začutila, da mi na ustnicah nastaja herpes. Takoj sem vstala in vzela 1000 mg liposomskega vitamina C Ekolife natura. Ko sem se zjutraj zbudila, herpesa ni bilo. Naslednjič, ko se mi je naredil, sem se ga zopet poskušala znebiti na enak način. Vedela sem, da bo liposomski vitamin C pomagal, vendar nisem vedela, koliko ga bom morala vzeti, zato sem vsake tri ure vzela 1000mg vitamina C (vzela sem 4 x 1000 mg) in zvečer herpesa ni več bilo. Vsak ima lahko pri herpesu svojo izkušnjo, vse je odvisno od tega, kako močan (šibak) je njegov imunski sistem.

Liposomski vitamin C za vso družino Ko pride otrok do tebe in reče, da ga boli grlo, da želi tisti tekoči C vitamin, ker takoj pomaga, veš, da mu lahko pomagaš s svojo "domačo lekarno", zato je super, da imamo eno flaško vitamina C ves čas na zalogi. Če ga začnemo dajati takoj, ko nastopijo težave, bomo preprečili, da bi se stanje zelo poslabšalo. Vsekakor priporočam, da uživamo vitamin C in D preventivno in tako krepimo za svoj imunski sistem, ki si ga žal rušimo z vsakodnevnim stresom, nekvalitetno hrano, pretiranim delom in s premalo posvečanja samim sebi.

