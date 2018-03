Več kot polovica ljudi ne ve, da ima glivice #video

Veste, da so za stopala nevarni tudi toplice in kopališča? Poleg razvajanja v centru dobrega počutja in savnah na kopalce tam prežijo tudi neprijetne glivice. Polovica starejših naj bi bila že okužena, več kot polovica ljudi pa za okužbo sploh ne ve.

Video: Planet TV/Novinarka: Kaja Flisar

Glivične okužbe nohtov lahko prizadenejo kogarkoli. Če bi šlo 100 ljudi bosih čez lužo, v kateri so glivice, bi se jih z njimi okužila polovica. Dermatolog Boris Kralj je pojasnil, kaj je glivična okužba. "To je prenos nečesa, nekega povzročitelja, ki je v tem primeru glivica. Lahko se prenaša s človeka na človeka, z živali na človeka, te mikrosporije, mačje bolezni," je dodal.

Topli in vlažni prostori so raj za glivice

Največje zbirališče glivic so topli in vlažni prostori. Dobimo jih lahko že v domači kopalnici od družinskega člana, v fitnesih, najpogosteje pa na kopališčih. Zato vas tam že ob vstopu v bazen pričakajo opozorilni higienski znaki. Vodja kopališč Term 3000 Dejan Horvat pravi, da obiskovalce opozarjajo na to, da naj pred vstopom v kopališče uporabljajo prhe in da naj gredo čez dezinfekcijske jaške, torej, da si razkužijo noge, po kopališču pa uporabljajo obuvala.

Okužbe v bazenih so skoraj nemogoče, okužimo se zunaj bazena, na površinah, ki niso primerno klorirane. Dermatolog Kralj razlaga, da se začne na rastišču nohta in gre v podnohtje in v tiste celice, kjer noht raste. "Infekcija povzroči, da se noht zadebeli, in se širi proti koncu nohta. Zato ves noht postaja deformiran," je pojasnil.

"Izpuščaji na koži so ponavadi rdeči, pojavita se luščenje in srbenje, zelo pogosto med prsti na nogah, nohti so pa tisti, ki vodijo v to, da so zadebeljeni, deformirani, moteči, luščeči, zato temu primerno motijo. Ljudje se nato bojijo, da bi jih prenesli na druge v svojem gospodinjstvu," je razlagal Kralj.

Ljudje na spremembe na nohtih niso pozorni

Kozmetičarka Ana Rovanšek je prisotnost suma glivičnih okužb nohtov proučevala v svoji diplomski nalogi. Pod drobnogled je vzela 18 rekreativnih plavalcev in pri 39 odstotkih opazila spremembe na nohtih. "Večinoma moram reči, da so ljudje zaznali opazili spremembe na nohtih, na nogah, ampak nanje niso bili pozorni in jim niso pripisovali posebnega pomena," je trdila kozmetičarka.

Glivice je namreč težko prepoznati, hitro jih lahko zamenjamo s poškodbo nohta. Prav tako v malo primerih bolijo ter se samo pri 20 do 30 odstotkih razširijo tudi na kožo. "To pomeni, da srbi, se lušči, je rdeče, pojavi se lahko na več predelih po telesu," je pojasnil dermatolog.

Proti glivicam naj bi pomagali obkladki iz sirotke, eterično olje čajevca in kopel iz kisa. A strokovnjaki domačo lekarno odsvetujejo, poudarjajo pa primerno preventivo. "Pomembno je, da imamo nohte na nogah kratko postrižene, čiste in da nosimo bombažne nogavičke, ne kakšnih sintetičnih, ponošene čevlje pa zavržemo. Čevlji naj bodo udobni, zračni," je svetovala kozmetičarka.

Okuženi in deformirani nohti povzročajo bolečine pri hoji in so stalni vir okužbe, ki se lahko prenaša tudi na druge dele telesa in ljudi. A obstajajo tri sredstva za pomoč:



1. Razkuževanje čevljev

2. Prekuhavanje nogavic in brisač

3. Pomoč iz domače lekarne: česen z oljčnim oljem, alkoholni kis in ustna vodica. Iz teh pripravkov lahko naredimo raztopine, s katerimi se podamo v učinkovit boj z glivicami.

Proti razširjanju glivic lahko veliko naredijo tudi upravniki kopališč. Horvat pravi, da ves dan uporabljajo čiščenje s čistilnim strojem, ki vsebuje čistilo, ki deluje proti glivicam, bakterijam in virusom, tako da ves dan razkužujejo te obbazenske površine, za katere se pričakuje, da obiskovalci tam hodijo bosi.

Kdaj je čas za strokovno pomoč?

Če se vseeno okužimo in je okužen samo zadnji del nohta, od enega do dveh milimetrov, si lahko pomagamo sami z zdravili iz lekarne. Dermatolog Kralj pa je dejal, da takrat, ko je prizadeta več kot polovica nohta, zdravljenje z lokalno terapijo ne bo uspelo. "V tem primeru potrebuje napotitev do laboratorija, kjer potrdijo glivice, ko so te potrjene, pa se odloča o zdravljenju," je pojasnil.

Glivice se zdravi s tabletami, zdravljenje pa traja približno tri mesece. Mogoče jih je 100-odstotno ozdraviti, a vedno obstaja možnost, da se znova pojavijo. Glivične okužbe nohtov so najbolj pogoste pri starejših ljudeh.

Kako prepoznamo glivice?

Težko je določiti, ali gre res za glivice, ker gre lahko samo za poškodbo nohta. Na videz je zato zelo težko postaviti diagnozo. Okuženi in deformirani nohti povzročajo bolečine pri hoji in so stalen vir okužbe, ki se lahko prenaša na sosednje nohte, druge dele telesa in na druge ljudi.

Glivice se običajno najprej naselijo na tistih delih kože, kjer je toplo: največkrat med prsti, pozneje pa se lahko prenesejo tudi na nohte. Bolj smo okužbi izpostavljeni, če je koža razmočena, če je bolj mehka, če so nohti že kaj poškodovani zaradi kakšnih drugih sprememb. V teh primerih se bodo glivice na njih hitreje naselile.

Petdeset odstotkov tako imenovanih "grdih" nohtov je v resnici posledica poškodb. To niso poškodbe, ko nam na prst pade nakovalo, ampak manjše poškodbe, na primer zaradi preozkih čevljev, premajhnih čevljev, ob pohodu, ko se noht zabija v čevelj, če se ukvarjamo s športom in podobno.