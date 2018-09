Vas muči nespečnost? S to vajo boste zaspali že v dveh minutah.

Človeško telo ima svojo notranjo biološko uro, ki je občutljiva na svetlobo in temo v dnevu, prav tako pa nas opozarja, kdaj je primeren čas za spanje. V telesu potekajo tudi kemični procesi, ki vplivajo na zaznave, kdaj telo potrebuje več energije za dejavnosti in kdaj manj, poročajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Spanje poteka v dveh glavnih fazah. Med fazo REM sanjamo večino svojih sanj, med fazo NREM pa še skozi naslednje štiri stopnje dosegamo globlji spanec.

Nekatere metode, pri katerih vam ni treba vzeti uspavalnih tablet, obljubljajo hiter spanec, saj naj bi zaspali že v zgolj nekaj minutah. Preprost in hiter recept za spanec naj bi uporabljala tudi ameriška vojska, metoda pa je bila kasneje predstavljena v knjigi Relax and Win: Champion Performance, poročajo tuji mediji.

Spanje je odločilnega pomena pri šoloobeznih otrocih, saj potrebujejo do deset ur spanca na dan, medtem ko odraslim dnevno zadošča do osem ur. Največ spanca potrebujejo otroci do desetega leta starosti.



Spanec pomaga otrokom pri utrjevanju in ohranjanju spomina pri učenju, prav tako dobro vpliva na počutje in koncentracijo. Raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da mladostniki spijo manj kot odrasli ljudje, k temu pa pripomorejo predvsem številne obšolske dejavnosti in učenje.

Spanec lahko dosežemo že v dveh minutah

Metoda obljublja spanec že v dveh minutah, zasnovana pa je bila v vojaške namene. Ameriška vojska je iskala način, kako bi pomagala vojaškim pilotom, da bi bili pri svojem delu bolj zbrani, ob tem pa se izognili stresu. Utrujenost in stres so namreč piloti občutili tudi, ko se je njihov delovnik letenja končal, s to metodo, ki je uspešna v 96 odstotkih, pa so dosegli čudežne rezultate.

Pomanjkanje spanca na dolgi rok vpliva na povečano debelost, razdražljivost, hormone, telesni razvoj in živčni sistem, ki zaradi nespanja oslabi.

Za boljši spanec je priporočljivo ugasniti elektronske naprave.

Metoda, ki nam bo pomagala zaspati zgolj v dveh minutah, zahteva od nas štiri stopnje.

Najprej sprostimo mišice na obrazu, prav tako pa tudi jezik in mišice okoli oči. Sprostimo ramena ter jih skupaj z rokami in zgornjim delom telesa spustimo iz pokončne drže. Izdihnemo in sprostimo prsni del, zatem pa še noge. V približno desetih sekundah se popolnoma telesno sprostimo, zato pride na vrsto tudi sprostitev uma in naših misli. Pri umirjanju uma si lahko pomagamo s predstavami, ki si jih prikličemo v misli. Na primer s tem, da ležimo v kanuju sredi mirnega jezera ali si v mislih ponavljamo besede "ne misli, ne misli" približno deset sekund, kar naj bi sprostilo naš um.



S pravilom 4-7-8 do zmanjšanja stresa in lažjega spanca

Druga znana tehnika, ki prav tako obljublja dobre rezultate pri doseganju hitrega spanca, je prav tako metoda ameriškega zdravnika Andrewa Weila, bolj znana pa je pod imenom 4-7-8.

Vaja 4-7-8 deluje pomirjevalno na človekov živčni sistem, prvi rezultati pa se bodo pokazali po nekaj tednih. Vaja deluje kot naravno pomirjevalo živčnega sistema, številni pa jo povezujejo tudi z meditacijo.

Priljubljena ni samo pred spanjem, temveč tudi kot vaja, ki učinkuje v stresnih situacijah. Osredotočena je na dihanje, en kakovosten dih pa je sestavljen iz postopnih korakov.

Weil poudarja, da se rezultati ne bodo pokazali takoj, po približno osmih tednih pa se bodo pokazali učinki na telo. Ime vaje 4-7-8 izhaja iz ritma štetja, število 8 ponazarja, da je izdih najdaljši.

Izvajanje tehnike vam bo vzela manj kot minuto. Najprej vdihnemo skozi nos in pri tem štejemo do štiri. Zadržimo sapo in preštejemo do sedem, nato pa izdihnemo skozi usta in v mislih štejemo do osem. Vajo ponovimo štirikrat.