Tri vaje za vitke noge, ki jih lahko delate doma #video #foto

Poletje je vse bliže in kmalu bomo dolge hlače zamenjali s kratkimi. Če ste čez zimo pridobili nekaj odvečnih kilogramov, ki se vam poznajo tudi na stegnih, lahko noge oblikujete z nekaj preprostimi vajami, ki jih lahko izvajate sami doma.

Osebna trenerka Nataša Gorenc je pokazala nekaj preprostih vaj za učvrstitev mišic nog. Foto: Ana Kovač V šovu The Biggest Loser Slovenija je vse bolj pestro. Ne zamudite novih epizod, ki so na sporedu od torka do petka ob 21. uri na Planet TV.

Marsikdo si želi pred poletjem izklesati postavo in izgubiti tistih nekaj odvečnih kilogramov, ki ga spravljajo v slabo voljo. Pa nikakor ne najde časa, da bi obiskal kakšne vodene vadbe ali fitnes.

A z malo volje in iznajdljivosti lahko svoje telo učvrstite in lepo izoblikujete sami doma. Obstajajo namreč preproste vaje, za katere ne potrebujete ne fitnes naprav ne kakšnih posebnih rekvizitov. Pri izvedbi je pomembno predvsem, da vaje izvajate pravilno in varno. S tem se namreč izognete morebitnim poškodbam, konec koncev pa nepravilno izvedena vaja ne bo imela pravega učinka.

Osebna trenerka Nataša Gorenc, ki jo lahko že drugo sezono spremljate v šovu The Biggest Loser Slovenija, je pripravila tri preproste vaje, s katerimi si boste lepo oblikovali noge.

1. Počepi z odmikom noge na stran

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Stopala postavite v širino bokov in delate počepe. Pri tem pazite, da ohranjate raven hrbet in da vam kolena ne silijo naprej. Ko pridete iz počepa, še delate odmike stran - izmenično z levo in desno nogo.

2. Sonožni poskoki na stopnico

Foto: Ana Kovač Za to vajo potrebujete stopnico, pručko ali nizek stol, a pazite, da bo rekvizit, na katerega boste skakali, zares stabilen in bo skakanje nanj varno. Pri tej vaji gre za preproste skoke na rekvizit, pri čemer pazite, da pri doskoku pristanete v lepem počepu - torej da je hrbet raven, kolena pa spet ne silijo naprej čez prste ne nogi.

3. Izpadni korak

Foto: Ana Kovač Variacij vaj, ki vključujejo izpadne korake, je veliko, a začnete lahko s povsem osnovnimi. Naredite velik razkorak, teža naj bo na sprednji nogi, zadnja je le za oporo. Začnite se spuščati proti tlom, pri čemer pazite, da boste pri tem na obeh nogah držali pravi kot,

Podrobneje si lahko vaje ogledate v spodnjem videu, kjer Nataša daje podrobne napotke o tem, kako jih izvajati varno in tehnično pravilno.