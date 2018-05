To je pet glavnih napak, zaradi katerih kljub dieti ne shujšate

Morda delate katero od petih pogostih napak in zato ne morete shujšati toliko, kot bi želeli. Foto: Thinkstock

1. Pojeste ogromne količine sladkega sadja

Že res, da je sadje zdravo in da vsebuje veliko vitaminov, a določene vrste sadja vsebujejo tudi veliko sladkorja, tako imenovane fruktoze. Če ste torej na dieti, je treba količine zaužitega sadja malce omejiti, sploh v večernih urah. Da ne boste telesa prikrajšali za potrebne vitamine, pa na račun manj zaužitega sadja pojejte več sveže zelenjave, ki je prav tako bogata z vitamini in minerali.

2. Pijete sokove in gazirane pijače

Če ste se odločili za dieto, morate dnevno spiti vsaj tri litre navadne vode. To je namreč edina pijača, ki ne vsebuje kalorij. Sadni sokovi, vode z okusom, gazirane pijače … Vse to vsebuje sladkorje in kalorije, ki vam lahko malce otežijo izgubo odvečnih kilogramov.

Sokovi vsebujejo veliko sladkorja, zato jih raje zamenjajte za navadno vodo.

3. Pojeste le dva ali tri večje obroke dnevno

Jesti večkrat na dan po malo oziroma v zmernih količinah je ključ zdravega prehranjevanja, ki je pravzaprav ključno tudi pri hujšanju. Če boste namreč jedli le dvakrat ali trikrat dnevno, bo telo mislilo, da je v obdobju stradanja, in začelo kopičiti odvečne maščobe, ogljikove hidrate, skratka vire energije, kar je ravno nasprotno od tistega, kar želite doseči. Jejte torej vsaj petkrat dnevno, zmerne porcije, ob tem pa dobro razmislite, kaj boste dali na krožnik.

4. Ne morete se odreči kruhu in testeninam

Verjetno ni treba posebej poudarjati, da ogljikovi hidrati, kamor spadajo testenine, kruh, sladkarije in podobno, najbolj redijo. Če ste se torej odločili, da boste pred poletjem izgubili nekaj odvečnih kilogramov, boste morali vse to malce omejiti, sploh v popoldanskih oziroma večernih urah. Ni treba, da se hidratom popolnoma odpoveste in greste v ekstremne diete, ki temeljijo zgolj na beljakovinah in dobrih maščobah. Veliko boste naredili že s tem, če se boste odpovedali beli moki in jo nadomestili s polnozrnato ter če boste malce prilagodili razmerje – jedli malce več beljakovin in dobrih maščob ter malo manj hidratov kot sicer. Enostavne ogljikove hidrate zamenjajte s sestavljenimi.

Aerobni vadbi, kot je na primer tek, dodajte trening z utežmi. Foto: Thinkstock

5. Redno tečete, pa ni učinka

Mnogi se takrat, ko se odločijo shujšati, lotijo teka, kolesarjenja ali kakšne druge kardiovaskularne vadbe, s katero se dodobra prepotijo in v tisti uri, kolikor traja telesna aktivnost, izgubijo tudi kar nekaj kalorij. A za porabo kalorij na splošno, ne le v času trajanja vadbe, so potrebne mišice. Te so namreč glavni porabnik kalorij že same po sebi, zato je ključnega pomena, da poleg aerobne vadbe delate tudi vaje za moč, s katerimi boste okrepili telo in si oblikovali mišice.