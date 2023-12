To je ogledalo našega notranjega počutja

Koža je naš največji organ. Lahko bi rekli, da gre za organ, ki nas zastopa v družbi, saj je pomemben del našega zunanjega izgleda. Velik vpliv ima celo na našo samozavest. A koža je hkrati tudi ogledalo našega notranjega zdravja, ki ga odseva navzven, da ga lahko vidimo mi sami, ob tem pa tudi drugi. Zato je pomembno, da koži prisluhnemo in jo ustrezno negujemo, tako lahko hkrati izboljšamo videz kože, s tem pa tudi samozavest in splošno dobro počutje. Vse se začne pri naravni kozmetiki.

Koža odraža naše notranje in zunanje izkušnje, ki se v nas nabirajo skozi leta. Na eni strani nanjo močno vpliva vsakodnevni stres, na drugi strani pa videz kože pomembno vpliva na dobro počutje posameznika. Obstaja namreč tesna povezava med stanje kože in čustvenim blagostanjem posameznika.

Koža kot indikator stresa

Na videz kože ima velik vpliva danes vseprisoten stres, ki je kompleksen odziv telesa na različne situacije, ki jih dojemamo kot grožnje ali izzive. Ob stresu se v telesu sprožijo različni fiziološki procesi in neposredno vplivajo tudi na kožo.

Stres lahko povzroči nastanek aken in drugih kožnih nepravilnosti. Poslabša lahko tudi že obstoječe, prirojene težave, kot so ekcemi ali dermatitis. Pojavijo se lahko celo alergijske reakcije, srbenje in rdečica. Ker vpliva na imunski sistem, lahko stres celo oslabi obrambni mehanizem kože. Dolgotrajen stres lahko pospeši tudi staranje kože.

Razumevanje povezave med stresom in kožnimi težavami je ključno za vzpostavljanje pravega pristopa k negi, ki mora poleg skrbi za notranje ravnovesje telesa in duha, vključevati tudi ustrezno dnevno nego kože.

Naravna formula za vse tipe kože

Foto: Zeotex Inovativna formula, ki učinkovito rešuje težave s kožo in spodbuja regeneracijo kože na popolnoma naraven način, se skriva v Zeotex Derm kremi. Pri soočanju s kožnimi težavami ponuja celostno rešitev, ki je primerna za vse tipe kože, saj uporablja skrbno izbrane naravne sestavine, ki so primerne tako za mastno, suho, občutljivo, kot tudi normalno kožo.

Zasnovana za optimalne rezultate, Zeotex Derm krema učinkovito deluje proti različnim težavam s kožo: luskavica, akne, dermatitis, ekcem, rozacea, lišaji, itd. S pomočjo zeolita, ki je ključna sestavina in ima močne lastnosti absorpcije, čiščenja in detoksikacije, zagotavlja takojšnje olajšanje simptomov, ki jih povzročajo kožne nepravilnosti, ter dolgoročne rezultate.

Zeotex Derm vsebuje poleg zeolita še elementarno srebro. Ti dve sestavini skupaj spodbujata regeneracijo kože, ki temelji na naravnih procesih. Krema ne vsebuje škodljivih kemikalij in konzervansov, zaradi česar ponuja varen način nege za zdravo in lepo kožo. Je dermatološko testirana in prilagojena vsem starostnim skupinam.

Zeotex Derm krema in Zeotex Maska sta na voljo v Zeotex spletni trgovini ter vseh prodajalnah DM po Slovenij.

Skrivnost sijajne in čiste kože

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Za globinsko čiščenje kože na obrazu je tu Zeotex Maska. Priporočljiva je tako ob težavah z aknami, kot tudi za vse, ki želite na naraven način doseči brezhiben sijaj in globinsko čiščenje kože.

Ključne prednosti Zeotex Makse:

Kot tudi Zeotex Derm krema, se tudi Zeotex Mask ponaša z naravno formulo in je brez agresivnih kemikalij. Varna je za vsakodnevno uporabo in prilagojena vsem tipom kože.

in je brez agresivnih kemikalij. Varna je za vsakodnevno uporabo in prilagojena vsem tipom kože. Zeotex Maska poskrbi za globinski čiščenje por , odstranjuje nečistoče, odvečno olje in odmrle, kožne celice. Koža tako diha bolj svobodno in je videti bolj zdrava.

, odstranjuje nečistoče, odvečno olje in odmrle, kožne celice. Koža tako diha bolj svobodno in je videti bolj zdrava. Sestavine, kot so aktivno oglje in zeolit, naredijo Zeotex Masko tudi izjemno učinkovito pri boju proti aknam . Maska cilja na vir težave in vam tako pomaga, da se znebite neželenih mozoljev.

. Maska cilja na vir težave in vam tako pomaga, da se znebite neželenih mozoljev. S pomočjo hranljivih sestavin v Zeotex Maski bo vaša koža oživela. Postala bo bolj mehka, gladka in sijoča. Vaša koža pa bo odražala zdrav in mladostni sijaj.

Foto: Zeotex

Tako Zeotex Derm krema, kot tudi Zeotex Maska sta na voljo v Zeotex spletni trgovini ter zdaj tudi v vseh prodajalnah DM po Slovenij.

Vpliv kože na samopodobo

Zdrava koža pogosto odraža našo skrb za lastno telo in zdravje oziroma z drugimi besedami, na naši koži se vidi, koliko skrbimo za svoje zdravje. Ko je koža sijoča, čista in negovana, se ljudje tako počutijo bolj samozavestne, medtem ko težave s kožo negativno vplivajo na samopodobo in s tem tudi na celostno počutje, kar pa je še kako pomembno.

Foto: Zeotex

Videz kože ima lahko zelo daljnosežne posledice, saj posredno vpliva tako na socialno interakcijo, kot tudi odnose in celo poslovno uspešnost. Tisti, ki so zadovoljni s svojo kožo, pogosto izžarevajo večjo samozavest in pozitivnost. To lahko prispeva k boljšemu duševnemu zdravju in večji odpornosti proti stresu. Zato ni vseeno, kakšno kremo za nego obrazne kože boste izbrali. Posezite po naravni Zeotex Derm kremi v kombinaciji z Zeotex Masko, ki sta sedaj na voljo tudi na policah DM po Sloveniji. Več o izdelkih, pa si lahko preberete tudi na njihovi spletni strani, kjer lahko izdelke tudi naročite.

Vsak posameznik tako na svoji koži nosi edinstveno zgodbo, a s pozitivnim odnosom do nege kože, z izbiro prave naravne kozmetike, lahko tej zgodbi dodal elemente, s pomočjo katerih bo koža zasijala. Pozitiven odnos do nege kože pa je osnova tudi za notranje zadovoljstvo in samozavest.