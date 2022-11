Tihi morilec 21. stoletja, ki ogroža vse več Slovence

V naši naravi je, da se držimo rutine. Tako se počutimo najvarnejše. A naj se še tako branimo sprememb, te vsakomur enkrat pridejo nasproti. Če sprejmemo, da se bodo spremembe zgodile, nam bo to pomagalo ohraniti bistro glavo, ko se bomo z njimi srečali. A včasih nam življenje prinese nepredvidljive izzive in le od nas je odvisno, kako se bomo z njimi spopadli. Na srečo pa je v naši moči, da se nekaterim izmed njih lahko izognemo. Z ustreznim življenjskim slogom in preventivnim ravnanjem ter opustitvijo nekaterih razvad lahko zmanjšamo marsikatero tveganje, ki smo mu izpostavljeni v življenju.

Poleg stresa je velik sovražnik zdravja in dobrega počutja način, kako se s stresom spopadamo. Foto: Getty Images

V današnjem hitro odvijajočem se vsakdanu si pogosto pozabimo vzeti čas zase, se ustaviti in v miru zadihati. Hitimo od ene obveznosti do druge, ob tem pa nas vse bolj uničuje stresen vsakdan. Preobilica stresa, ki velja za tihega ubijalca 21. stoletja, slej ko prej privede do izgorelosti. Če se počutimo izčrpano, a vseeno sprejemamo dodatne naloge, če se ne moremo več spočiti, čeprav smo povsem na dnu z energijo, če čutimo nemoč in bolečine, ki jim ne znamo določiti izvora, potem moramo ukrepati takoj, preden bo dosežena skrajna stopnja in bomo svoje življenje prisiljeni ustaviti.

A poleg stresa lahko tudi naš življenjski slog in nezdrave vsakodnevne navade močno ogrožajo naše zdravje in splošno počutje.

Vsak dan brez cigarete je lahko nova mala zmaga, nagrajena z boljšo telesno pripravljenostjo in zdravjem. Foto: Thinkstock

Kako tvegano v resnici živimo Slovenci?

Rezultati testa Kako tvegano živim? Zavarovalnice Triglav so pokazali, da je splošno tveganje kot povprečje več različnih področij pri sodelujočih trenutno precej majhno, a se številke po teh področjih seveda razlikujejo.

Če želite tudi vi izvedeti, kako tvegano je vaše življenje, rešite test.

Zelo dober rezultat so sodelujoči v povprečju dosegli pri vprašanju, ki je preverjalo, koliko časa spijo. Na podlagi testa večina Slovencev spi od sedem do devet ur dnevno, kar je priporočljiva dolžina vsakodnevnega spanca.

Primeren spanec znižuje razdražljivost, spodbuja pozitivna čustva, socialne interakcije in možnost odločanja, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Med najpogostejšimi dejavniki tveganja, ki smo jim izpostavljeni Slovenci, pa je na prvem mestu zagotovo stres, t. i. tihi morilec 21. stoletja. Na desetstopenjski točkovni lestvici, pri čemer 1 predstavlja najnižjo vrednost in 10 najvišjo, so sodelujoči povprečno ocenili, da je prisotnost stresa v njihovem življenju dobre 6,1 točke.

Drugi najpogostejši dejavnik tveganja pri sodelujočih v testu je stopnja telesne aktivnosti. Kar 15 odstotkov sodelujočih se v svojem prostem času ne rekreira, 35 odstotkov pa jih je aktivnih zgolj od enkrat do dvakrat na teden. Skrb vzbujajoč je podatek, da je med dvema podpovprečno aktivnima starostnima skupinama tudi tista, ki jo sestavljajo mladi med 15. in 24. letom starosti.

Na tretje mesto med dejavniki tveganja pri sodelujočih pa se uvršča čas, ki ga preživimo na cestah. Nevarnost, da se nam na cesti pripeti nesreča, seveda narašča s številom kilometrov, ki jih prevozimo. Največ sodelujočih s svojim jeklenim konjičkom prevozi med 10 in 15 tisoč kilometri na leto.

Nevarnost, da se vam na cesti pripeti nesreča, narašča s številom prevoženih kilometrov.

Kaj lahko ukrenemo sami, da bo naše življenje varnejše?

Samoocena je ogledalo, ki ilustrira, kaj se z nami dogaja, prav tako pa s populacijo na nekem področju. Za nas je koristna, ko želimo ugotoviti, ali je naše zdravje primerno. Morda smo do zdaj menili, da se držimo zdravih navad, test pa je pokazal drugačen rezultat. Torej je še prostor za spremembo življenjskega sloga, ki pomaga pri tem, da smo v življenju izpostavljeni manjšim tveganjem, ki bi lahko ogrozila naše zdravje ali pa celo življenje.

Vnesimo v svoje življenje vsakodnevno gibanje na svežem zraku, uravnoteženo in polnovredno prehrano, ki vključuje dovolj sveže zelenjave in sadja, privoščimo si od sedem do devet ur spanca dnevno, obenem pa se izogibajmo stresnim situacijam in nezdravim razvadam, kot sta na primer kajenje in pitje alkohola, ter vzdržujmo dobre medsebojne odnose, pa bo tudi tveganje za naše zdravje in življenje manjše.

Tek v zdravih mejah velja za izrazito koristno obliko rekreacije. Foto: Getty Images

Naša tveganja ogroža tudi naše najbližje

Nezdrav življenjski slog, ki morda predstavlja tveganje za naše zdravje, ne ogroža samo nas, ampak tudi naše bližnje, ki lahko v trenutkih, ko nas kaj upočasni, na primer bolezen ali poškodba, občutijo posledice. Najpomembnejša stvar, ki si jo moramo pri vsem tem zapomniti, je, da lahko le sami spremenimo svoj življenjski slog in poskrbimo za svoje splošno zdravje in dobro počutje. Prevzemimo svoje življenje v svoje roke in bodimo pozorni na majhne spremembe, ki naredijo naše življenje bolj zdravo in izpopolnjeno.

Nihče si ne želi niti predstavljati, kako se življenje najbližjih spremeni, če se nam zgodi najhujše. Zato je poleg uvedbe zdravega življenjskega sloga vsekakor dobro pomisliti tudi na sklenitev ustreznih zavarovanj, kot je Življenjsko zavarovanje za primer smrti. To bo v primeru najhujšega poskrbelo za finančno varnost naših najbližjih.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu, če zavarovana oseba med trajanjem zavarovanja umre. Tako se bodo vaši bližnji lažje spopadli s finančnimi izzivi, kot so poplačilo posojila, stroški, povezani s šolanjem otrok, plačevanje tekočih obveznosti in podobno. Svojo finančno varnost si lahko zagotovite s sklenitvijo dodatnih zavarovanj. Pri Zavarovalnici Triglav lahko zavarovanje sklenete: posamično in pri tem določite poljubno višino zavarovalne vsote za primer smrti (izbirate lahko med zavarovalno vsoto, ki je enaka ves čas trajanja zavarovanja, ali zavarovalno vsoto, ki se med trajanjem postopno znižuje) ter izberete želena dodatna zavarovanja,

v paketih, ki že vključujejo določene zavarovalne vsote za primer smrti, Dodatno nezgodno zavarovanje in Dodatno zavarovanje za hude bolezni.

Eden pomembnejših razlogov, da se ljudje odločijo za sklenitev življenjskega zavarovanja, je varnost družine. Foto: Shutterstock

Največ jih zavarovanje sklene v aktivni dobi, povprečno pri 39 letih, ko so že doživeli dve pomembnejši življenjski prelomnici – rojstvo otroka ali nakup nepremičnine. Prav skrb za družino je glavni razlog, zaradi katerega se posamezniki odločajo za sklenitev Življenjskega zavarovanja za primer smrti. A žal se jih še vedno premalo zaveda, da samo zavarovanje ne bo dovolj. Ustrezna mora biti zavarovalna vsota. Med na novo sklenjenimi Življenjskimi zavarovanji za primer smrti leta 2022 je bilo skoraj tretjino zavarovanj z minimalno zavarovalno vsoto do 20 tisoč evrov.

Glede na to, da je priporočljiv minimum zgolj za nadomestitev izpada dohodka zavarovane osebe trikratnik njene letne plače, je to precej malo. Če upoštevamo povprečno neto plačo v Sloveniji in vzamemo za primer osebo pri 40 letih s partnerjem, a brez otroka, bi morala zavarovalna vsota znašati več kot 40 tisoč evrov. Nikakor pa ta znesek ne zadošča še za pokritje morebitnih finančnih dolgov v obliki posojila in za zagotovitev finančne varnosti vzdrževanih družinskih članov.